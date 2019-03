Kulturni minister izločen iz odločanja o še treh razpisih

Minister Zoran Poznič se izloči iz odločanja v postopkih javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področju glasbene umetnosti in javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področju vizualnih umetnosti ter rednega letnega ciljnega javnega razpisa za sofinanciranje distribucije evropskih avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov v kinematografski mreži in v avdiovizualnih storitvah na zahtevo ter art kino programov za leto 2019, so sporočili z Urada vlade za komuniciranje.

Očitali so mu nasprotje interesov

Kot še piše v sporočilu za javnost, se je vlada v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku in obvestili ministra za kulturo vladi, da so bile v postopku javnega razpisa jasne okoliščine, ki opravičujejo njegovo izločitev iz konkretnih postopkov, določila, da se ministra Pozniča izloči iz odločanja v omenjenih postopkih z namenom odprave dvoma o nepristranskosti pri odločanju.

Foto: Delavski dom Trbovlje

Vlada pa je tudi določila, da v konkretnih postopkih o vlogah, prispelih na navedene javne razpise, odloči državna sekretarka na ministrstvu za kulturo Tanja Kerševan Smokvina.

Že na seji 21. marca pa je vlada odločila, da se ministra Pozniča izloči iz odločanja v postopku javnega razpisa za izbor operacij Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture. V postopku bo o vlogah, prispelih na omenjeni razpis, prav tako odločala državna sekretarka Tanja Kerševan Smokvina.

Pred zaslišanjem aktualnega ministra za kulturo na matičnem odboru so se namreč v medijih pojavili očitki, da bi lahko bila Pozničeva kandidatura za ministra za kulturo v nasprotju interesov. Poznič se je namreč kot direktor zavoda Delavski dom Trbovlje prijavil na omenjeni razpis, kot minister pa bi imel možnost odločanja o rezultatih razpisa, je tedaj odmevalo.