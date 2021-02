KUL o DeSUS: Ne morete biti v opoziciji in hkrati podpirati vlade #video

Potem ko v stranki DeSUS sporočili, da bodo zmerna opozicija, v opozicijskih LMŠ, SD, Levici in SAB (KUL) pričakujejo tudi nov razrez mest v delovnih telesih DZ in spremembe tam, kjer se odražajo koalicijsko-opozicijska razmerja. Menijo, da se bo drža DeSUS pokazala na glasovanjih, in opozarjajo, da ne more biti v opoziciji in hkrati podpirati vlade.

Predsednik DeSUS Karl Erjavec je namreč po sredini seji izvršnega odbora stranke sporočil odločitev, da bodo delovali kot zmerna opozicija. Podpirali bodo vladne predloge, ki bodo v skladu s programskimi cilji stranke. Tako DeSUS po njegovih navedbah ne bo članica KUL in tudi ne bo podpisal sporazuma o sodelovanju z vlado.

Koalicijske stranke izjav ne dajejo

Poslanci DeSUS se danes ne izrekajo o ponovni razdelitvi mest po delovnih telesih. Zadnje je sicer med drugim pomembno v nadzornih komisijah DZ, kjer ima večino opozicija, med drugim v komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs). A v tej komisiji DeSUS že zdaj nima svojega člana.

Poleg razdelitve predsedniških in podpredsedniških mest delovnih teles je pomembno tudi podpredsedniško mesto DZ - enega zdaj zaseda poslanec DeSUS Branko Simonovič, ter razdelitev ustnih poslanskih vprašanj vladi. Slednjemu naj bi se DeSUS kot opozicijska stranka na seji, ki se bo začela v ponedeljek, po neuradnih informacijah odpovedala.

koalicijske stranke o morebitni novi razdelitvi mest glede na status DeSUS danes izjav ne dajejo, pa so jasni v KUL. Foto: STA

Medtem ko koalicijske stranke o morebitni novi razdelitvi mest glede na status DeSUS danes izjav ne dajejo, pa so jasni v KUL. Te teme naj bi se danes dotaknili tudi na neformalnem delovnem sestanku predsednika DZ Igorja Zorčiča in vodij poslanskih skupin. Poslanka LMŠ Jerca Korče je v izjavi novinarjem ugotavljala, da ima opozicija v DZ "čistih" 39 glasov, očitno pa v DZ obstajajo t. i. "plavajoči posamezniki", ki se v dani situaciji ne znajo izjasniti niti glede tega, ali podpirajo politiko vlade Janeza Janše ali ne.

Po njenih besedah se bodo očitno izjasnili skozi glasovanja. Po ocenah Korčetove imajo sicer več težav pri delovnih telesih. Tako tudi v Knovsu, v katerem opozicija po njenih besedah nima večine, kot bi jo morala imeti. Svojega člana ima tam namreč SNS, ki ima z vlado sklenjen sporazum o sodelovanju, piše STA.

"Sedenje na dveh stolih pač ni nekaj, kar obeta boljše čase v DZ"

Podobne očitke je pod vlado Marjana Šarca doživljala Levica, ki je imela s tedanjo vlado sklenjen sporazum o sodelovanju. Levica sicer tedaj ni imela člana v Knovsu. Koordinator Levice Luka Mesec je povedal, da se zavzemajo za nov razrez po delovnih telesih. Ob tem pa je ponovil, da se mora DeSUS odločiti, kje je: "Če reče, da je opozicija, mora tudi glasovati, govoriti in se obnašati kot opozicija."

Na DeSUS letijo očitki, da ne morejo biti opozicija, dokler glasujejo kot koalicija. Foto: Ana Kovač

"Sedenje na dveh stolih pač ni nekaj, kar obeta boljše čase v DZ," je v izjavi ocenila poslanka Levice Nataša Sukič. Dodala je, da je to izigravanje demokratičnih postopkov. "DeSUS - tako vsaj pravijo - naj bi bil del opozicije. Zato pričakujemo, da se skladno s parlamentarno matematiko pozicije v DZ na novo določijo," je povedala predsednica SAB Alenka Bratušek. Izpostavila je mesta predsednikov in podpredsednikov delovnih teles. Pričakuje, da bo vodstvo DZ novo razdelitev čim prej predlagalo in da bodo glede na dolgo parlamentarno prakso vse stranke to tudi podprle.

"Zelo nepošteno bi bilo od vseh koalicijskih strank, če se bodo pri razdelitvi mest še vedno obnašale tako, kot da je DeSUS del njihove kvote," meni Bratuškova. V izjavi novinarjem pa je ocenila, da DeSUS ni padla ne v koalicijo ne v opozicijo, ampak v sredino. Poslanko SD Bojano Muršič žalosti odločitev DeSUS, "da bodo v opoziciji, glasovali pa kot koalicija". Po njenih besedah je to skrajno nenavadno in neokusno. Ocenjuje še, da DeSUS tudi ne more biti opozicija, dokler glasujejo kot koalicija, piše STA.