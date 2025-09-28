Krška nuklearka danes v redni remont

Nuklearno elektrarno Krško (Nek) so po 34. gorivnem ciklu in 511 dneh neprekinjenega delovanja danes ponoči zaustavili, izklopili iz omrežja in začeli remont. Ta bo trajal do konca oktobra, ko bodo nuklearko znova priključili nazaj na omrežje.

V času 29-dnevnega remonta bodo izvedli skoraj 4.200 posegov, med katerimi bodo zamenjali 56 gorivnih elementov, opravili vzdrževalna dela in menjavo delov. Izvedli bodo tudi nekatere posodobitve, ki so po besedah predsednika uprave Neka Gorazda Pfeiferja čakale že nekaj časa, kot so menjava centralnega alarmnega sistema, zamenjava in nadgradnja procesnega računalniškega sistema, posodobitev sistema za pripravo tehnološke vode ter zamenjava izvršilnih relejev.

Remont bo potekal pod vodstvom zaposlenih v Neku, pri njem pa bo poleg 600 zaposlenih sodelovalo tudi več kot tisoč delavcev zunanjih izvajalcev iz Slovenije, Hrvaške in od drugod.

Cena remonta med 80 in 100 milijonov evrov

Remont bo stal med 80 in 100 milijonov evrov. V vmesnem času bodo izpad električne energije, ki jo proizvede Nek, pokrili s povečanim delovanjem hidroelektrarn, po potrebi tudi s Termoelektrarno Brestanica.

V 34. gorivnem ciklu, ki je trajal od maja lani, je Nek proizvedla 8,51 milijarde kilovatnih ur domače nizkogoljične električne energije, s čimer je dosegla rekord v proizvodnji.