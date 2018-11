Krkovič zavrnil 35 tisoč evrov odškodnine, ki mu jo je ponudila država

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Krkovič je po poročanju POP TV na sodišču povedal, da so bili stiska, strah in trpljenje zaradi zapora in 10-letne kalvarije na sodišču prehudi. Pred začetkom današnje obravnave je dejal, da se tudi tokratnega sojenja ne veseli, saj bo moral vse podoživljati še enkrat.

Odškodnino 35 tisoč evrov, kolikor mu je ponudila država, je zavrnil kot sramotno nizko. Meni, da škode, ki so mu jo povzročili med sojenjem in z zaporom, ni mogoče "poplačati z eno zajetnejšo plačo menedžerja". Upokojeni brigadir tako vztraja pri zahtevanih 600 tisoč evrih odškodnine.

V tožbenem zahtevku med drugim navaja, da je bil zaprt zaradi namerne zlorabe kazenskega postopka. Pri tem se sklicuje na navedbe, da naj bi takratni predsednik vrhovnega sodišča Branko Masleša v enem od ljubljanskih lokalov izjavil, da je treba obtožene v zadevi Patria obsoditi za vsako ceno. Državna odvetnica Mojca Modic Zule je sicer ob tem dejala, da je bila ta izjava že izpodbita, saj so bili takrat v lokalu prisotni tudi drugi vrhovni sodniki, ki so zatrdili, da Masleša tega ni izjavil.

Obravnava se bo z zaslišanjem Krkoviča in prič nadaljevala 15. januarja, je še poročal POP TV.

Krkovič je bil skupaj s prvakom SDS Janezom Janšo in prokuristom podjetja Rotis Ivanom Črnkovičem spoznan za krivega v zadevi Patria. Ustavno sodišče je zadevo razveljavilo zaradi kršitev postopka, pozneje pa je zastarala, še preden se je novo sojenje sploh začelo. Črnkovič, ki je državo tožil za 13,4 milijona evrov odškodnine, se je pred kratkim poravnal za nekaj manj kot 63 tisoč evrov. Kdaj bo prišla na vrsto tožba Janše, ta je bil zaprt 176 dni in od države terja 901.119 evrov odškodnine, pa še ni znano.