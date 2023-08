Kristovič: Počitniško delo otrokom daje občutek smisla

Otroke je treba že zgodaj navajati na delo, poudarjajo psihologi, saj jih s tem, ko jih ščitimo pred opravili, prikrajšamo za dragoceno graditev samozavesti in občutka, da zmorejo, da so sposobni. Med počitnicami si številni poiščejo delo, v zadnjem času se zdi, kot da na vsakem koraku iščejo dijaško ali študentsko pomoč. Kdaj jih spodbuditi k delu, kdaj je pravi čas?

"Da otroci in mladostniki med počitnicami delajo, je vsekakor dobro in koristno. Menim, da jih je treba k delu spodbuditi že v zadnji triadi osnovne šole," pravi Sebastjan Kristovič, strokovnjak na področju vzgoje.

Gre za večplastne koristi, dodaja. "Z delom otroci razvijajo vztrajnost in delovne navade, česar danes precej primanjkuje. Gre tudi za pridobivanje izkušenj, da če si nekaj zelo želiš, se moraš za to potruditi. Hkrati otroci razvijajo socialne izkušnje, krepijo samostojnost, samozavest in samopodobo," našteva Kristovič.

Primer počitniškega dela za učence zadnje triade je lahko pomoč na njivi, nabiranje jagod ali sprehajanje sosedovega psa. "Za trud lahko tudi starši primaknejo kakšen evro, ampak sploh ne gre le za denar, za zaslužek, ampak da delo otrokom tudi občutek smisla, da nekaj prispevajo. Predvsem pa otroci na ta način niso med počitnicami prepuščeni samim sebi in se ne bodo brezplodno dolgočasili pred zasloni," pojasnjuje Kristovič.

Koliko časa naj otroci med poletnimi počitnicami namenijo delu? "Mlajši do 14 dni, starejši tudi tri tedne. Kajti nekaj časa jim mora vsekakor ostati na razpolago za brezdelno uživanje počitnic," je prepričan sogovornik.

Počitniško delo je koristno tudi zato, da mladi ne preživijo celega dneva pred različnimi zasloni. Foto: Thinkstock

Obstajajo zakonske omejitve

Mladostniki lahko po dopolnjenem 15. letu in končani osnovni šoli opravljajo počitniško delo prek napotnice študentskega servisa, pri čemer morata biti izpolnjena oba pogoja.

Pred tem, če so mlajši, lahko sodelujejo pri snemanju filmov, pripravi in izvajanju umetnostnih, scenskih in drugih del s področja kulturne, umetniške, športne in oglaševalne dejavnosti.

Pogosto je vprašanje, ali 15-letnik sme delati v lokalu, kjer prihaja v stik z alkoholom in cigaretami, saj je v poletnih mesecih ogromno povpraševanje po pomoči v lokalih in trgovinah. V skladu z zakonom mladoletna oseba tobačnih izdelkov ne sme prodajati, glede alkohola pa zakonske prepovedi ni.

Mlajši od 18 let so v zvezi z delom deležni posebne zaščite:



- Če mladostnik dela vsaj 4,5 ure na dan, ima pravico do 30-minutnega odmora za malico.



- Nadure niso dovoljene, delovnik je lahko do osem ur oziroma 40 ur na teden.



- Nočno delo za mladoletne ni dovoljeno, prav tako imajo med dvema delovnima dnevoma pravico do 12 ur počitka, tedenskega pa v obsegu 48 ur.



- Ne smejo opravljati nevarnih del, kjer so povečana tveganja za nesreče (npr. delo na višini, dvigovanje bremen, delo na izjemnem mrazu, vročini, ob hrupu ali vibracijah, izpostavljanje sevanjem).



- Mladoletni ne smejo prodajati tobačnih izdelkov.