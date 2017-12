Kristjani bodo s polnočnicami pričakali božič

Evangeličanski škof Geza Filo bo božično bogoslužje opravil popoldne v evangeličanski cerkvi Primoža Trubarja v Ljubljani.

V svetu bo ena od osrednjih božičnih maš potekala v vatikanski baziliki svetega Petra, ki jo bo ob 21.30 daroval papež Frančišek. Tradicionalna polnočnica pa bo tudi v Betlehemu, kamor so se v teh dneh zgrnile množice turistov.

Božič je eden izmed največjih krščanskih praznikov. Kristjani verjamejo, da se je z Jezusovim rojstvom Bog učlovečil in se dokončno zavzel za svet in človeka. Na rojstvo se pripravljajo v tihem pričakovanju z molitvijo in v krogu družine. Mnogi pri tem postavijo jaslice in okrasijo božično drevesce. Središče jaslic je ponavadi božja družina z Jožefom, Marijo in malim Jezusom, ki jih spremljajo različne živali tistega okolja. Del jaslic je pogosto tudi betlehemska zvezda, ki je po pripovedi iz Svetega pisma trem modrecem pokazala pot do mesta Jezusovega rojstva.

Škofje katoliške in evangeličanske cerkve vernikom pred božičem namenijo tudi posebne poslanice. Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore je v svoji letošnji poslanici poudaril predvsem pomen miru, sprave in sodelovanja. Zore meni, da se v svojem veselju ob božiču ne smemo zapreti vase, ampak moramo svoje veselje in praznična voščila posredovati tudi bližnjim, predvsem osamljenim. Evangeličanski škof Filo je v svoji poslanici izpostavil, da božična skrivnost ljudem skozi dva tisoč let daje pogum, ki razširja srce.

Katoličani in evangeličani božič obhajajo 25. decembra, pravoslavni pa zaradi uporabe drugačnega koledarja 7. januarja.

Božič v Sveti deželi zasenčile nove napetosti med Izraelci in Palestinci



Več tisoč kristjanov z vsega sveta se je pred božičem znova zbralo v Jeruzalemu, kjer se je okoli poldneva začela tradicionalna božična procesija do biblijskega Betlehema. Udeležba naj bi bila zaradi napetosti med Izraelci in Palestinci po nedavnem ameriškem priznanju Jeruzalema za prestolnico Izraela precej okrnjena.



Procesijo vodi jeruzalemski latinski patriarh Pierbattista Pizzaballa, ki bo kasneje v baziliki Jezusovega rojstva v Betlehemu tudi daroval polnočnico.