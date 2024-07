Koruzni labirint, ki so ga to poletje tretjič zapored oblikovali na obrobju Kranja, je dobil obliko mamuta iz ledene dobe. Razprostira se na pet hektarjev velikem polju ob vzhodni vpadnici v Kranj, tik za avtocestnim izvozom Kranj vzhod. V labirintu se poleg poučnih vsebin o ledeni dobi nahajajo tudi zabavne postaje, igre in naloge spretnosti.