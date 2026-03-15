Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Nedelja,
15. 3. 2026,
10.11

10 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
ministrstvo za notranje zadeve Kralji ulice

Nedelja, 15. 3. 2026, 10.11

10 minut

Kralj ulice rešil hudo poškodovanega dečka, ki mu je raketa raztrgala roko

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Bahrudin Bečić | Foto Ministrstvo za notranje zadeve

Pred dobrim letom dni je Bahrudin Bečić ostal brez strehe nad glavo. Zdaj je član Kraljev ulice in služi s prodajo istoimenskega časopisa. 

Foto: Ministrstvo za notranje zadeve

Kralj ulice Bahrudin Bečić je pred dobrim letom dni pomagal hudo poškodovanemu otroku, ki mu je pirotehnika raztrgala roko, in si prislužil medaljo policije za hrabrost in požrtvovalnost.

Ministrstvo za notranje zadeve je 77 posameznikom, ki so se izkazali s svojimi hrabrimi in požrtvovalnimi dejanji, podelilo medalje policije. Med dobitniki medalje za požrtvovalnost je tudi član društva Kralji ulice Bahrudin Bečić, ki je decembra 2024 rešil dečka, ki mu je pirotehnika raztrgala roko. 

"Bahrudin Bečić prejme medaljo za požrtvovalnost, ker je 30. decembra 2024 hudo poškodovanemu otroku nudil prvo pomoč, zaustavil močno krvavitev ter z odločnim in prisebnim ravnanjem do prihoda reševalcev prispeval k preprečitvi hujših posledic," je v obrazložitvi zapisalo ministrstvo za notranje zadeve. 

Zgodilo se je na ljubljanskih Fužinah, v parku ob Ljubljanici, kjer se je zadrževal Bečić s svojimi kolegi, otroci v bližini pa so metali petarde. 

"Ko je 'ruknilo', je bilo slišati, kot da je eksplodirala raketa. Videl sem, kako je malega odneslo v zrak. Razneslo mu je roko, povsod je bila kri. Ljudje so se razbežali. Jaz sem samo vedel, da ga moram rešiti," je v pogovoru za N1 povedal Bečić.

Ostala sta prijatelja

Fantu je brez pomisleka nesebično pomagal, ga oskrbel in z njim počakal do prihoda reševalcev. "Izvlekel sem vezalko, rekel kolegu, da mi prinese prvo pomoč, saniral sem roko, potem sem mu še obraz saniral. In sem ga vprašal, vidiš? Je rekel, vidim. A me slišiš? Je rekel, slišim. Rekel sem mu, samo z mano se pogovarjaj in me je vprašal: A imam še zobe? Sem rekel, imaš," je dogajanje opisal Bečić.

S fantom sta ostala velika prijatelja in ko se srečata, se vedno objameta. "Odličen nogometaš je, kapetan ekipe. Tudi v šoli mu gre zelo dobro. On je ena taka duša," je za N1 povedal Bečić. 

ministrstvo za notranje zadeve Kralji ulice
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Modri Fon marca

E-oskrba

