KPK: Z nekdanjim ministrom se ukvarjajo na tožilstvu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je končala postopek glede domnevnih nepravilnosti pri sprejemanju daril v povezavi s podjetjem KŽK, kmetijstvo, nekdanjim ministrom za kmetijstvo Jožetom Podgorškom in Skladom kmetijskih zemljišč Slovenije.

KPK je ugotovila, da iz zadeve izhajajo sumi storitve kaznivega dejanja, zato je primer že julija 2022 predala tožilstvu, prijave pa sama ni sprejela v nadaljnjo obravnavo. KPK je novico objavila v skladu z odgovorom tožilstva, da objava ne ogroža (pred)kazenskega postopka.

Komisija je postopek uvedla na podlagi prijave iz aprila 2022. V okviru predhodnega preizkusa je preučila relevantne medijske objave ter pridobila podatke, dokumentacijo in pojasnila ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Hotela Bohinj in gospodarske družbe KŽK, kmetijstvo.

Komisija je ugotovila, da iz zadeve izhajajo sumi storitve kaznivega dejanja, zato je primer julija 2022 predala tožilstvu, prijave pa sama ni sprejela v nadaljnjo obravnavo.

Podgoršek pozabil plačati račun

Komisija je postopek predhodnega preizkusa uvedla na podlagi prijave iz aprila 2022. V prijavi so tedanjemu kmetijskemu ministru Jožetu Podgoršku očitali, da je januarja istega leta dopustoval z ženo v Hotelu Bohinj, računa v višini 800 evrov pa ni poravnal.

Podgoršek je na očitke dejal, da je na plačilo računa pozabil, saj naj bi se v hotelu dogovoril, da mu račun pošljejo po pošti. Po tedanjem poročanju medijev je ministrov račun poravnala kmetijska družba KŽK, ki je tožila kmetijski sklad, ker mu je predčasno odpovedal pogodbo za zakup državnih zemljišč, saj naj bi jih protizakonito oddajal v podzakup nekaterim gorenjskim kmetom. Podjetje KŽK je bilo še malo pred tem v lasti Damiana Merlaka, ki je bil ravno tako lastnik Hotela Bohinj.