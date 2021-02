Kozmetičarke zaradi zaprtja salonov na ustavno sodišče

Kozmetičarke, ki imajo zaradi vladnega odloka zaprte salone, so se na ustavno sodišče obrnile s pobudo za presojo ustavnosti in zakonitosti vseh dosedanjih odlokov, ki omejujejo ponujanje in prodajo blaga in storitev. Predsednica Slovenskega kozmetičnega združenja Mateja Zupan Josipovič je pojasnila, da se jim trenutna ureditev ne zdi pravična.

Predsednica združenja je za STA dejala, da so zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti vložile štiri kozmetičarke, ki ne morejo opravljati svoje dejavnosti. Po njihovih informacijah bo ustavno sodišče ta teden presodilo, ali bo pobudo obravnavalo ali pa jo bo zavrnilo.

Na ustavnem sodišču so za STA o tem pojasnili le, da je med vlagatelji "več samostojnih podjetnikov, ki izpodbijajo vse dosedanje odloke glede ponujanja blaga in storitev".

Izjemi sta medicinska manikira in pedikura

Po trenutno veljavnem odloku so kozmetični saloni zaprti, kot izjemi sta dovoljeni medicinska manikira in pedikura – gre za nujne storitve, v okviru katerih je pedikuro in manikiro mogoče opravljati pri osebah, ki potrebujejo strokovno pomoč pri urejanju vraščenih nohtov, odstranjevanju kurjih očes in podobno. Med izjemami pa ni izvajanja kozmetične dejavnosti in ponujanja storitev, ki jih lahko potrošnik uredi sam.

Zupan Josipovičeva je ob tem menila, da je "alarmantno, da so kozmetični saloni zaprti, naša dejavnost pa se lahko izvaja v zdraviliščih in estetskih centrih".

Kozmetičarke so po njenih besedah zaskrbljene zaradi trenutnega stanja, saj ne razumejo, zakaj ne smejo izvajati storitev, če izpolnjujejo vse higienske standarde, uporabljajo vizirje, zaščitna očala, rokavice in maske. "Skrbi nas, ker naša dejavnost na ta način izumira, saj se naše storitve izvajajo drugje, mi pa ne smemo delati," je poudarila.

"Delajo na črno, ker morajo preživeti"

Veliko težavo po njenih besedah pomeni tudi delo na črno, ki poteka doma in pri katerem ni mogoče trditi, da so v celoti upoštevani vsi zahtevani higienski pogoji. "Uradnih podatkov o tem ni, ga je pa zagotovo precej," je dejala.

Pri tem je opozorila, da ga številni uporabljajo, ker morajo preživeti. "Dobila sem tudi klice, da so ženske izgubile delo v drugih sektorjih in so si kupile sete za izdelavo nohtov in s tem vsaj nekaj zaslužijo. Doma izvajajo predvsem manikire in gel nohte, po zdraviliščih pa nege obraza. To nas skrbi, saj nekateri, ki imamo salone, ki so čisti in izpolnjujejo vse higienske standarde, ne moremo delati," je dodala.