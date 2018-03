Kozlovičeva sindikatom sporočila, da pogajanj ne morejo nadaljevati

Neodgovorno bi namreč bilo, da bi vlada dan, preden bo začela opravljati tekoče posle, sklepala dogovore, ki bi imeli posledice za javne finance, je sindikatom sporočila Kozlovičeva.

Potem ko je dan po odstopu predsednika vlade Mira Cerarja Kozlovičeva sindikate obvestila, da so vse pogajalske aktivnosti do nadaljnjega preložene, so namreč v omenjeni koordinaciji v petek pozvali k pogajanjem.

V odprtem pismu premierju v odstopu Miru Cerarju ter prvakoma SD Dejanu Židanu in DeSUS Karlu Erjavcu so izrazili prepričanje, da ni nobenega razloga, da pogajanj ne bi nadaljevali danes, kot je bilo predvideno, ali pa še prej. Kot so zapisali, vlada še ne opravlja tekočih poslov in dela s polnimi pooblastili.

Kako bodo ravnali v prihodnje, odločajo na današnjem sestanku.