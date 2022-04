Koronavirus, invazija Ukrajine ... Se turisti res vračajo v Ljubljano? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubljana je razglašena za najboljšo evropsko destinacijo leta 2022. Ne le, da je naša prestolnica zmagovalka, je tudi svojevrstna rekorderka tekmovanja za najboljšo destinacijo: še nobena država namreč ni zmagala s tako visokim deležem glasov zunaj svojih meja. Zeleni čudež, kot ji pravijo, so označili za zakladnico vznemirljivih skrivnosti in naravnih radosti, ki je po dveh letih končno spet turistično zaživela.

Po ulicah ni mogoče slišati le jezikov iz sosednjih držav, temveč tudi tiste iz bolj oddaljenih.

"Če se osredotočimo na Evropo, so to predvsem gostje iz Nemčije, Avstrije, Švice, Velika Britanija je tudi na četrtem mestu, in pa z drugih celin, pri čemer še vedno prevladuje ZDA," je razložil Mario Čolić, predstavnik prodaje v hotelu Intercontinental.

Kljub temu, da lahko na ulicah Ljubljane končno spet opazimo sprehajalce s fotoaparati, pa število turistov nikakor ni primerljivo z letom 2019.

"Turistov je pravzaprav kar veliko manj, ker se čezmorski trg, azijski trg in daljni trgi še ne pobirajo. Oziroma je tudi vojna naredila svoje," je poudaril Jernej Osterman, direktor Austria Trend Hotela.

Trenutno prevladujejo predvsem poslovni obiski

"Gostimo ogromno projektov, predvsem iz sveta zabave. Tako da se ne morem opredeliti, da so to samo snemalne ekipe, so tudi drugi, gostili smo na primer tudi gospoda Hansa Zimmermana," je dejal Čolić.

Večje število gostov je tudi zaradi športa.

"Tudi z vojno v Ukrajini je bilo kup športnih dogodkov, večjih, o katerih bi lahko Ljubljana ali pa Slovenija samo sanjala v prihodnosti, z danes na jutri prestavljenih v Ljubljano, pravi ljudje so staknili glavo in se dogovorili," je še dodal Osterman.

Zakaj je Ljubljana priljubljena destinacija?

"Predvsem Slovenija nekako slovi po tem, da je bolj tranzitna država za turiste zasebnih obiskov, potem lahko tudi pokombinirajo z zasebnimi državami," je dodal Čolić.

Seveda pa ne smemo pozabiti na domače goste, ki jih je v obdobju prvomajskih počitnic več. Nekateri, z bolj oddaljenih destinacij, pa se v Ljubljani že po dveh tednih počutijo kot doma.