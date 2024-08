V koprskem mestnem jedru so v preteklih dneh protestno obrnili označevalne table z navedbo zgodovinskih imen trgov in ulic. Pobudo za to je dal koprski župan Aleš Bržan po tistem, ko so na občini prejeli odločbo inšpektorata za kulturo in medije, da morajo omenjene table odstraniti. Te namreč ne sledijo zahtevam zakona o javni rabi slovenščine.

Na tablah, ki jih je občina postopoma nameščala od leta 2017, so navedena zgodovinska imena trgov in ulic, kakršna so nosila v preteklih stoletjih. Po mnenju inšpektorata bi morala biti imena navedena zgolj v slovenskem in italijanskem jeziku.

Koprski župan Bržan še naprej stoji za svojo odločitvijo. Ob tem je dejal, da so bili v preteklosti prav na tem območju že priča nasilnemu spreminjanju imen, priimkov in krajev, za kar na občini menijo, da se ne sme več ponoviti. Odločbo inšpektorata zato razumejo kot sovražni govor, ki želi spreminjati kulturno identiteto mesta.

Bi morali zgodovinsko ime prevesti v Njiva male Marije?

Kot je še pojasnil Bržan, so se za protestno obračanje tabel odločili, ker ministrstvo za kulturo v času, ko so jim posredovali več pripomb in alternativ, ni storilo nič, da se odločba ne bi zavrgla. "Naša zgodovina je sestavljena iz več različnih kultur in dejavnikov, ki so se tukaj mešali, in na to moramo biti ponosni. Moji predniki so slovanskega rodu in govorijo oba jezika, slovenščino in italijanščino. Tudi jaz govorim oba jezika in upam, da ju bodo tudi moji potomci," je ob tem dodal v sporočilu za javnost.

V pogovoru za POP TV je Bržan ponudil še primer table Campo della Madonnetta, ki bi v prevodu postala Njiva male Marije. Kot je poudaril sam, bi bilo to "butasto in neprimerno".

Podporo tablam so izkazali tudi predstavniki koprskega odbora stranke Levica. Na družbenih omrežjih so zapisali, da so v stranki vedno javno zagovarjali in podpirali italijansko narodno skupnost ter uveljavljanje njenih pravic, še posebej glede prisotnosti jezika v javnosti ter njene zgodovinske prisotnosti v teh krajih, to pa bodo nadaljevali tudi v prihodnje.

Inšpektorat izpostavlja 33 tabel

Kot je za POP TV povedala predstojnica Inštituta za jezikoslovne študije na Znanstveno-raziskovalnem središču Koper Vesna Mikolič, v Kopru obstajajo dvojezične table, zaradi turističnih namenov celo trojezične, namen spornih tabel pa je drugačen. Poleg tega sporne table nimajo enakega namena, saj te predstavljajo zgolj izvirno poimenovanje kraja, ki temelji na verodostojnem dokumentu.

Po ugotovitvah inšpektorata je spornih 33 tabel, na katerih najdemo zgodovinska in ledinska imena ulic in trgov v italijanskem oziroma beneškem narečju, ki jih najdemo na stavbah v središču mesta. Inšpekcijo po pojasnilu občinske komisije za toponomastiko moti, da je napisani toponim samo v italijanskem jeziku, ki je bil leta 1905, ko so uradna poimenovanja koprskih trgov in ulic začela veljati, uradni jezik.