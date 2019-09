Koprski kriminalisti pri kaznivem dejanju zasačili sodelavca

Koprski kriminalisti so pri kaznivem dejanju zasačili svojega sodelavca. Na sled so mu prišli pri preiskavi suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. Kriminalist je že dobil izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi.

Kot so sporočili s koprske policijske uprave, so njihovi kriminalisti preiskovali sum neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. Na podlagi zbranih podatkov je koprsko okrožno državno tožilstvo odredilo izvajanje prikritih preiskovalnih ukrepov zoper slovenskega državljana. Z izvajanjem teh ukrepov pa so kriminalisti septembra potrdili, da pri izvajanju kaznivega dejanja sodeluje tudi kriminalist, zaposlen na Policijski upravi Koper.

V skladu z zakonom je okrožno državno tožilstvo predkazenski postopek odstopilo oddelku za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri Specializiranem državnem tožilstvu (SDT). Temu so na koprski policijski upravi namenili potrebno podporo pri izvajanju operativnih ukrepov in z njim aktivno sodelovali. Na podlagi intenzivnega dela so nato prijeli dva osumljenca, eden od njiju je bil kriminalist. Vse nadaljnje aktivnosti je prevzel posebni oddelek SDT, ki je izvedel nujna preiskovalna opravila za zavarovanje sledov in predmetov kaznivih dejanj.

Dobil je izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi

Kriminalistu so na podlagi sklepa generalne direktorice policije 28. septembra izrekli izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi in prepoved opravljanja dela za čas trajanja postopka. Odvzeli so mu službeno orožje in onemogočili dostop do vseh internih evidenc policije.

Na Policijski upravi Koper so dodali, da v policiji obsojajo vsakršno ravnanje policistov in kriminalistov, ki ima znake kaznivih dejanj. O vsakem takem primeru dosledno obveščajo posebni oddelek SDT in zoper take policiste izvajajo delovnopravne ukrepe. "Taka dejanja so za zaposlene v policiji nesprejemljiva, tako v skladu z zakonodajo kot tudi kodeksom policijske etike," so še zapisali.