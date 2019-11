Konec tedna bo deževen #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dan spomina na mrtve bo v znamenju sončnega in suhega vremena. Sobota bo povečini oblačna in ponekod deževna. V nedeljo se bo nad večjim delom države zadrževala padavinska fronta. Deževno vreme nas bo spremljalo tudi v pričetku naslednjega tedna.

V petkovem popoldnevu se bo po nekaterih nižinah zadrževala nizka oblačnost, drugod po državi bo sončno. Burja na Primorskem bo do večera povsod ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 9, na Primorskem do okoli 15 stopinj Celzija, poroča Agencija RS za okolje (Arso).

Vikend prav nič obetaven

Lepo vreme pa nas na žalost ne bo pospremilo v konec tedna. Že jutri bo oblačno, v zahodni ter delu osrednje in južne Slovenije bo nato pričelo še deževati.

Foto: Siol.net

V višjih legah in ponekod po nižinah bo pihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 2 do 6 stopinj Celzija, na Primorskem okoli 10. Živo srebro se bo čez dan gibalo od 9 do 15 stopinj Celzija.

Foto: Siol.net

V nedeljo bo oblačno s padavinami, ki pa bodo pogostejše v zahodnem delu države. Ob morju bo pihal jugo, ponekod v notranjosti pa veter južnih smeri. V ponedeljek bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo popoldne ponehale. Prehodno se bo delno zjasnilo, še navajajo na Arsu.

Foto: Siol.net