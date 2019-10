Konec tedna nova pošiljka dežja. Bo novembra nadpovprečno toplo? #video #animacija

Oktober nas je vse do prejšnjega tedna razveseljeval s toplimi in prijetnimi temperaturami. Kljub ohladitvam, ki smo jih deležni od ponedeljka, pa ni pričakovati, da bi bili v novembru pod vplivom skrajnega vremenskega obrata. Kot pojasnjuje klimatolog Gregor Vrtačnik z agencije za okolje (Arso), vsaj za zdaj kaže, da bo november nadpovprečno topel.

"Dejstvo je, da zadnja leta v novembru namerimo višje temperature, zato je zelo verjetno, da bo tudi letošnji november nadpovprečno topel. V prihodnjih dneh se bo meja sneženja ponovno dvignila nad 2.000 metrov, kar pomeni, da se bodo jutranje temperature po nižinah v prihodnjih dneh gibale okoli desetih stopinj Celzija," pojasnjuje Vrtačnik.

Foto: Siol.net

Kljub prijetnim temperaturam pa lahko v prihodnjih dneh pričakujemo večje pošiljke dežja, saj se bo že v nedeljo nad državo zadrževala večja padavinska celica. "V prihodnjih tednih bo zelo deževno. Lahko se pojavljajo poplave, na kar moramo biti pripravljeni," razlaga klimatolog in dodaja, da vsaj za zdaj snega še ne bo.

November bo še naprej nadvse primeren čas za izlete. Foto: Getty Images

"Na žalost vremenske napovedi ne moremo napovedati za ves mesec, lahko pa jo za prihodnjih deset dni. In kot kaže, bo vremensko dogajanje takšno, da bo večji del Slovenije pod vplivom obilnejših padavin," razlaga Vrtačnik.

Danes bo oblačno. Na Primorskem bo večinoma suho, v preostalih delih Slovenije bo občasno rahlo deževalo. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1.000 metrov. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Najvišje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Primorskem okoli 14 stopinj Celzija, navaja agencija za okolje (Arso).





Še jutri oblačno, potem nas čaka več jasnine

Jutri bo na Primorskem delno jasno, še naprej bo pihala burja. Drugod po državi se bo nadaljevalo pretežno oblačno vreme, predvsem zjutraj in dopoldne bodo mogoče manjše padavine. Meja sneženja se bo spustila, saj bo na višini okoli 800 metrov.





V primerjavi z danes bodo jutranje temperature občutno nižje. Živo srebro se bo gibalo od 0 do 5 stopinj Celzija, na Primorskem bo nekoliko topleje, namerili bomo okoli 9 stopinj Celzija. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 8 stopinj, na Primorskem do okoli 14 stopinj Celzija.

Konec tedna spet turoben

V petek se bo vreme izboljšalo - delo jasno bo, več oblačnosti bo občasno le na vzhodu. V notranjosti Slovenije bo zjutraj in dopoldne marsikje megla in nizka oblačnost. V zatišnih legah ni izključena možnost slane. Burja na Primorskem bo oslabela.



Kljub obetavnemu petku bo konec tedna oblačen. Že v soboto se bo oblačnost od zahoda spet povečala, pihal bo jugozahodnik, napovedujejo vremenoslovci na Arsu.