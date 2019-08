Konec poletja številne menjave na čelu veleposlaništev, tudi v Zagrebu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po podatkih MZZ prihaja do menjav na 26 diplomatsko-konzularnih predstavništvih Slovenije v tujini

Po podatkih MZZ prihaja do menjav na 26 diplomatsko-konzularnih predstavništvih Slovenije v tujini

Konec poletja prihaja do menjav na številnih diplomatsko-konzularnih predstavništvih Slovenije, med drugim v Zagrebu, kjer bo dosedanjo veleposlanico Smiljano Knez nasledil Vojislav Šuc. Šuc je, kot so potrdili na zunanjem ministrstvu, dobil soglasje države gostiteljice Hrvaške. Položaj bo predvidoma prevzel septembra.

Vojislav Šuc je dolgoletni karierni diplomat, nazadnje je bil vodja slovenskega stalnega predstavništva pri uradu ZN in drugih mednarodnih organizacij v Ženevi, v preteklosti pa je bil med drugim veleposlanik na Švedskem in generalni konzul v New Yorku.

Po podatkih MZZ sledi 26 menjav diplomatsko-konzularnih predstavništev

Sicer po podatkih MZZ prihaja do menjav na 26 diplomatsko-konzularnih predstavništvih Slovenije v tujini:

Novi veleposlanik v Turčiji je postal Primož Šeligo .

. Veleposlaništvo v Atenah bo poslej vodil Matjaž Longar .

. V Bukarešti pa Lea Stančič .

. V Podgorico odhaja Gregor Presker .

. V Tirano odhaja Peter Japelj .

. Na mesto veleposlanika v Braziliji je bil imenovan Gorazd Renčelj .

. Alain Brian Bergant bo postal novi veleposlanik v Argentini.

bo postal novi veleposlanik v Argentini. Novi veleposlanik v Ukrajini je Tomaž Mencin .

. Veleposlaništvo v Parizu bo poslej vodila Metka Ipavec .

. Veleposlanik v Rimu bo Tomaž Kunstelj .

. Veleposlanik v Vatikanu bo Jakob Štunf .

. V Peking se seli Alenka Suhadolnik .

. Nova veleposlanica na Japonskem je dosedanja visoka predstavnica za nasledstvo Ana Polak Petrič.

Na čelo veleposlaništva v Izraelu prihaja Andreja Purkart Martinez .

. Veleposlaništvo v New Delhiju bo vodil Marjan Cencen .

. Novi vodja urada RS v Palestini je Vojko Kuzma .

. Dosedanja državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Tanja Strniša je nova veleposlanica na Češkem.

je nova veleposlanica na Češkem. Blažka Kepic je bila imenovana na mesto leteče veleposlanice v Lizboni s sedežem v Ljubljani.

Novi vodja stalnega predstavništva pri Natu v Bruslju je Erik Kopač .

. Novi vodja stalnega predstavništva pri Svetu Evrope v Strasbourgu pa Andrej Slapničar .

. Nova vodja predstavništvu pri ZN, Ovse in drugih mednarodnih organizacijah na Dunaju je Barbara Žvokelj .

. Vodenje stalnega predstavništva pri Uradu ZN in drugih mednarodnih organizacijah v Ženevi prevzema Sabina Stadler Repnik.

Do menjav prihaja tudi na treh generalnih konzulatih.