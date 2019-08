Nova ameriška veleposlanica prispela v Slovenijo #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nova ameriška veleposlanica v Sloveniji Lynda C. Blanchard je z družino danes popoldne pripotovala v Slovenijo. Ob prihodu na Letališče Jožeta Pučnika je povedala, da se veseli sodelovanja in krepitve partnerstva med državama.

"Navdušena sem, da sem končno tukaj, na sončni strani Alp," je ob prihodu v Slovenijo dejala Blanchardova, ki se veseli, da bo spoznala nove sodelavce in Slovence na splošno. Povedala je, da se je v soboto zvečer srečala z ameriško prvo damo Melanio Trump, ki ji je zaželela vse dobro.

Nova veleposlanica se veseli novih izzivov

"Veselim se tega, da bom delala z njo in slovensko vlado, da naše partnerstvo okrepimo," je povedala nova veleposlanica, ki bo akreditive predsedniku države Borutu Pahorju predvidoma predala 29. avgusta. Prepričana je, da bo svojemu novemu delovnemu mestu kos, saj je delala že v 15 različnih državah in z njihovimi vladami, zato takšno delo dobro pozna.

Blanchardova je soustanoviteljica razvojne fundacije 100X, ki se posveča ustvarjalnim rešitvam pri odpravljanju revščine in izboljšanju življenja otrok po svetu. Soustanovila je tudi podjetje za upravljanje vlaganj v nepremičnine B&M. V okviru misije njene fundacije 100X je delovala v Afriki, Aziji in Južni Ameriki ter pomagala pri odpiranju sirotišnic, podjetij za proizvodnjo hrane in vodenju programov trajnostnega razvoja.

Lynda Blanchard - Lindy je mati sedmih otrok, od katerih je štiri posvojila na tujem. Ima diplomo iz matematike in računalništva z univerze Auburn.

V svojem nastopu v kongresu je Blanchardova Slovenijo označila za zanesljivo partnerico ZDA in pomembno regionalno silo pri uveljavljanju demokratičnih reform v balkanskih državah.

V Ljubljani je nasledila veleposlanika Brenta Hartleyja, ki je v Slovenijo prišel februarja 2015 in redni triletni mandat sklenil sredi julija lani. Veleposlaništvo je nato vodil začasni odpravnik poslov Gautam Rana, 24. junija pa ga je nasledila odpravnica poslov Susan Falatko.

Blanchardova, ki ni karierna diplomatka State Departmenta, si je nominacijo prislužila tako kot številni drugi veleposlaniki ZDA v različnih vladah z donacijami stranki ali predsedniškim kandidatom. Takšne veleposlanike ZDA praviloma za nagrado pošiljajo v udobne države, kjer ni posebnih težav.