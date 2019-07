Ameriški senat potrdil Lyndo Blanchard za ameriško veleposlanico v Sloveniji

Lynda Blanchard je bila za položaj ameriške veleposlanice v Ljubljani nominirana junija lani. Uspešno je prestala zaslišanje v senatnem odboru za mednarodne odnose, septembra lani dobila potrditev, vendar pa nato ni prišla na vrsto za potrditev v vsem senatu do lanskih vmesnih volitev.

The Senate just voted to confirm Lynda Blanchard of Alabama to be the next U.S. Ambassador to Slovenia.

Klobucharjeva glasovala proti Blanchardovi

Trump jo je 16. januarja letos nato spet nominiral za položaj ameriške veleposlanice v Sloveniji. Ameriški senat je nominacijo Blanchardove danes potrdil s 54 glasovi za in 40 proti. Proti imenovanju Blanchardove je glasovala tudi senatorka slovenskega rodu iz Minnesote in demokratska kandidatka za ameriško predsednico Amy Klobuchar.

ZDA veleposlanika s polnimi pooblastili v Sloveniji niso imele od lanskega poletja, ko je prejšnji ameriški veleposlanik v Ljubljani Brent Hartley končal svoj redni triletni mandat. Veleposlaništvo je nato vodil začasni odpravnik poslov Guatam Rana, konec junija pa je vodenje veleposlaništva prevzela odpravnica poslov Susan K. Falatko.

Kdaj bo Blanchardova prišla v Slovenijo, še ni znano

Za zdaj še ni znano, kdaj se bo nova ameriška veleposlanica odpravila v Slovenijo, po neuradnih informacijah pa bo pred tem zagotovo obiskala slovensko veleposlaništvo v Washingtonu. V State Departmentu so pojasnili, da Blanchardova pred predajo akreditivov slovenskemu predsedniku v Ljubljani ne bo dajala intervjujev. Blanchardova ni karierna diplomatka. Nominacijo si je tako kot številni drugi veleposlaniki ZDA v različnih vladah prislužila z donacijami stranki ali predsedniškim kandidatom.

Honored to introduce Alabama native Lynda Blanchard, the nominee for Amb. to Slovenia, to the Foreign Relations Cmte today.

Skupaj z možem Johnom Blanchardom, nepremičninskim magnatom iz Alabame, sta odboru za Trumpovo inavguracijo nakazala 553.500 dolarjev, pred tem sta pa kandidatom republikanske stranke od leta 2016 nakazala 2,6 milijona dolarjev. Januarja sta sklad odbora za politično akcijo za Trumpovo vnovično izvolitev oplemenitila z 250 tisoč dolarji.

Nova ameriška veleposlanica v Sloveniji je soustanoviteljica razvojne fundacije 100X, ki se posveča ustvarjalnim rešitvam pri odpravljanju revščine in izboljšanju življenja otrok po svetu. Soustanovila je tudi podjetje za upravljanje z vlaganji v nepremičnine B&M, kjer trenutno dela kot višja svetovalka. V okviru misije fundacije 100X je delovala v Afriki, Aziji in Južni Ameriki ter pomagala pri odpiranju sirotišnic, podjetij za proizvodnjo hrane in vodenju programov trajnostnega razvoja.

Nova ameriška veleposlanica v Sloveniji je mati sedmih otrok

Že več kot 20 let je zagovornica ljudi s posebnimi potrebami, prostovoljno je delala v odborih neprofitnih organizacij ter podpirala številne izobraževalne programe v Alabami. Prav tako je pomagala družinam, ki jih je zanimala posvojitev otrok. Blanchardova je mati sedmih otrok, od katerih je štiri posvojila na tujem. Ima diplomo iz matematike in računalništva z univerze Auburn.

V svojem nastopu v kongresu je Blanchardova Slovenijo označila za zanesljivo partnerico ZDA in pomembno regionalno silo pri uveljavljanju demokratičnih reform v državah Zahodnega Balkana. Obljubila je, da bo neutrudno delala v imenu Američanov ter v prid okrepitve odnosov s prijateljsko in zavezniško državo. V izjavi je še dejala, da se zaveda, kako pomemben je položaj ameriškega veleposlanika v Ljubljani tudi za ameriško prvo damo slovenskih korenin Melanio Trump.