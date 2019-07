Potrditev veleposlanice v Sloveniji Blanchardove malce preložena

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški senat je v ponedeljek popoldne začel z obravnavo kandidatur in mednarodnih pogodb, vendar se je zalomilo že na začetku, ker demokrati nasprotujejo konservativnemu sodniku Phippsu in so glasovanje o potrditvi zavlekli s proceduralnimi ovirami. Vodja senatne večine Mitch McConnell je predčasno končal proceduro ter zadeve premaknil na danes.

McConnell je določil, da se bo postopek za potrditev Phippsa nadaljeval najmanj do 21. ure po srednjeevropskem času, nakar bo sledilo glasovanje o njegovi kandidaturi, potem pričakovan ugovor demokratov.

Potrditev predvidoma še nocoj

Če spet ne bo nepredvidljivih zapletov, bo senat nato predvidoma še nocoj potrdil najprej davčne pogodbe s Španijo, Švico, Japonsko in Luksemburgom ter skupaj s tem ali posebej kandidature za zveznega sodnika Cliftona Corkerja iz Tennesseeja, Blanchardove za veleposlanico v Sloveniji ter Donalda Tapie za veleposlanika na Jamajki.

Za pogodbe in kandidature razen Phippsove je senat že sprejel odločitev, da za potrditev ne bo potreben kvorum torej glasovanje najmanj 51 od 100 senatorjev. To pomeni, da bo Blanchardova rutinsko potrjena, vprašanje je le ali že nocoj ali pa zaradi kakšnih drugih proceduralnih zapletov malce kasneje.