Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policija je bila obveščena o sumljivem predmetu blizu ameriškega veleposlaništva. Policisti so kraj in okolico zavarovali, intervencija še poteka, so pojasnili na Policijski upravi Ljubljana, poroča STA.