Konec epidemije: jutri preneha veljati še en ukrep

Za preprečevanje širjenja okužbe v kinih in gledališčih še naprej veljajo higienska priporočila, ki jih je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) pripravil, ko je vlada sprostila prireditve do največ 50 oseb.

Za preprečevanje širjenja okužbe v kinih in gledališčih še naprej veljajo higienska priporočila, ki jih je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) pripravil, ko je vlada sprostila prireditve do največ 50 oseb.

Po odločitvi vlade bodo od ponedeljka dalje dovoljene javne prireditve do 200 oseb. Kot je na Facebooku zapisalo ministrstvo za kulturo, bo to pomenilo veliko olajšanje za gledališča in kinematografe. Predsednik Kolegija slovenskih gledališč Uroš Korenčan sicer meni, da ta ukrep za povprečne dvorane ne pomeni veliko, če bo še naprej potrebna varnostna razdalja.

Kot je ocenil Uroš Korenčan, predsednik Kolegija slovenskih gledališč in direktor Lutkovnega gledališča Ljubljana, kjer so že minuli konec tedna pripravili prvo predstavo, bo ukrep ob upoštevanju varnostne razdalje dobrodošel za večje prireditvene prostore in za zunanja prizorišča, piše STA.

Za manjše prireditvene prostore pa po njegovem mnenju ta ukrep ne pomeni veliko. Zaradi razredčene kapacitete ljudi, ki jo prinaša varnostna razdalja, bo dvorana z na primer 200 gledalci lahko sprejela 40 ljudi. Povprečne dvorane v Sloveniji so po njegovih besedah zelo podobne temu, po njegovih besedah "avstroogrskemu tipu kulturnega doma ali gledališke dvorane".

"V lutkovnem gledališču imamo težavo, ker je bila notranja oprema delana za otroke in so sedeži bolj na gosto, to pa pomeni, da distanca 1,5 metra pobere še več sedežev," je ponazoril Korenčan. Foto: STA

Kot so ugotavljali direktorji v kolegiju in tudi direktorji drugih prizorišč, recimo koncertnih, pa tudi v kinodvoranah po Korenčanovih besedah ni zelo drugače, se z varnostno razdaljo 1,5 metra zmanjša prostorska kapaciteta v povprečju na tretjino obstoječih kapacitet, ponekod še za več.

"Koncerti bodo finančno vzdržni šele, ko bodo odpravljene vse omejitve"

Podobnega mnenja so v Gospodarsko interesnem združenju koncertnih organizatorjev Slovenije. Kot je povedal član Mitja Prezelj, večina manjših koncertov ni rentabilnih niti v normalnih pogojih, zato za zasebni sektor omejitev števila obiskovalcev predstavlja enak problem kot popolna prepoved. "Koncerti bodo finančno vzdržni šele, ko bodo odpravljene vse omejitve," je dodal.

Vlada je ukrep o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih spremenila v četrtek. Kot je na Facebooku še zapisalo ministrstvo za kulturo, pa bo še vedno treba spoštovati varnostne ukrepe za preprečevanje prenosa okužbe z virusom, piše STA.

Foto: Thinkstock

Za preprečevanje širjenja okužbe v kinih in gledališčih še naprej veljajo higienska priporočila, ki jih je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) pripravil, ko je vlada sprostila prireditve do največ 50 oseb. Tako bo še naprej veljalo, da morajo biti zaposleni in obiskovalci brez znakov okužbe dihal, da naj upoštevajo zadostno medosebno razdaljo vsaj 1,5 oziroma dva metra ter da naj nosijo masko, piše v priporočilih, ki so objavljena na spletni strani NIJZ.