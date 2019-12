Končno več sonca #video

Po tem, ko je bilo v zadnjem mesecu v prestolnici le 23 ur sonca, kar je močno pod povprečjem, je začetek decembra pokazal drugačno sliko.

Danes bo deloma sončno, več oblačnosti bo popoldne na vzhodu. Dopoldne bo po nekaterih nižinah še megleno ali pa bo nizka oblačnost. Na Primorskem bo še pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem do 11 stopinj Celzija.

Jutri bo precej jasno, na jugovzhodu občasno tudi pretežno oblačno. Zjutraj in del dopoldneva bo po nižinah v notranjosti megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do 0, na Primorskem do 3, najvišje dnevne od 0 do 4, na Primorskem ob burji do 10 stopinj Celzija.

V prihodnjih dneh bo topleje

V četrtek bo na Primorskem in v višjih legah precej jasno, po nižinah v notranjosti pa se bo večji del dneva zadrževala megla. Burja na Primorskem bo ponehala.

V petek se bo na Primorskem in Notranjskem pooblačilo, drugje po nižinah bo po jutranji megli nekaj sonca. Zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo.

