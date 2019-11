Končno: potniške vlake bodo do konca leta opremili z brezžičnim internetom

Do konca novembra bodo z brezžičnim internetom opremili 29 vlakov, do konca leta pa še tri dodatne.

Do konca novembra bodo z brezžičnim internetom opremili 29 vlakov, do konca leta pa še tri dodatne. Foto: Slovenske železnice

Na vlakih Slovenskih železnic (SŽ) bo potnikom še ta mesec vendarle dostopen tudi brezžični internet. Po pojasnilih SŽ bodo do konca novembra z njim opremili 29 vlakov, do konca leta pa še tri dodatne. Proces nadgradnje brezžičnega interneta bodo nadaljevali prihodnje leto, ko bodo po slovenskih tirih zapeljali tudi prvi novi Stadlerjevi vlaki.

Na Slovenskih železnicah bodo z brezžično internetno povezavo opremili potniške garniture Siemens Desiro in Pendolino. Za spletni portal Uporabna stran so na SŽ pojasnili, da bodo uporabljali tudi signal Telekoma Slovenije, da bi zagotovili čim večjo pokritost in propustnost.

Prvi novi vlaki bodo začeli voziti prihodnjo pomlad

SŽ so sicer v pričakovanju novih Stadlerjevih vlakov, ki so jih naročili aprila lani. Železnice so tedaj s švicarskim proizvajalcem podpisale 169 milijonov evrov vredno pogodbo za nakup prvih 26 novih potniških garnitur, maja letos pa so dodali še naročilo za dodatnih 26 potniških vlakov.

Ti bodo, kot so zapisali na SŽ, že ob prihodu opremljeni z brezžičnim internetom. Prvi Stadlerjevi vlaki bodo po napovedi železnic po uspešno opravljenih testiranjih na tirih začeli voziti spomladi prihodnje leto.