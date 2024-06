Končno jasen izračun prihranka s sončno elektrarno

Pri ustvarjanju zelene prihodnosti za vse imamo zelo veliko vlogo tudi odjemalci električne energije. Odjem je namreč lahko potraten ali aktiven, kar pomeni, da odjemalec prilagaja svojo porabo trenutni ponudbi električne energije na trgu in seveda z elektriko ravna varčno. A veliko vlogo pri tem imajo tudi rešitve, ki jih ponujajo omrežni operaterji. V GEN-I Sonce s svojimi rešitvami zmanjšujejo obremenitev energetskih sistemov, odjemalcem omogočajo aktivno udeležbo v zelenem prehodu, ob tem pa tudi občutne prihranke. Za vas so pripravili zelo jasen izračun, s katerim lahko vsakdo na osnovi svoje porabe preveri predvidene prihranke, ki bi jih omogočila sončna elektrarna. Preverili smo tudi, zakaj pravijo, da je prav zdaj najboljši čas za sončno elektrarno .

Rešitev na ključ, ki vas bo razbremenila – mikro sončna elektrarna

Z neskončno energijo sonca na lastni strehi lahko pri oblikovanju zelene prihodnosti konkretno sodeluje vsak posameznik, a ni vseeno, kakšno sončno elektrarno izberete. V GEN-I Sonce ponujajo zanesljivost in certificirano kakovost - celovita samooskrba s sončno elektrarno na ključ.

To pomeni, da je v postopek in pogodbeno ceno vključeno vse, od začetnega svetovanja do končne montaže, vključno s pridobivanji soglasij, urejanjem dokumentacije ter celo pridobitvijo subvencije.

V ponudbi GEN-I Sonce najdete sončne elektrarne in sončne elektrarne s hranilnikom energije.

Najboljšo izbiro predstavlja sončna elektrarna s hranilnikom energije Poprej aktualni sistem netmeteringa so zdaj zamenjale rešitve z baterijskimi hranilniki, ki prevzemejo vlogo omrežja in tako omogočajo kar največji izkoristek sončne energije ter s tem tudi največ prihranka. Ko sončna elektrarna proizvaja energijo, se ta neposredno porablja v gospodinjstvu. Ob viških sončne energije pa se namesto, da bi se brezplačno oddala v omrežje, shrani v hranilnik električne energije, kjer je na voljo za kasnejšo uporabo. Po postavitvi sončne elektrarne s hranilnikom energije bodo na večini vaših mesečnih položnic (toplejši meseci) obračunani samo še strošek mesečnega nadomestila, obračunska moč ter prispevka SPTE in OVE. Tako bodo vaši prihranki kar najvišji.

Izračun prihranka, ki vam ga omogoča sončna elektrarna

Zanimanja za trajnostne rešitve v domovih je veliko. A kar vsakogar najbolj zanima je izračun prihranka, ki si ga lahko obeta v svojem gospodinjstvu. Torej kakšen mesečni prihranek lahko posameznik pričakuje v svojem domu glede na porabo električne energije, ki jo ima njegova družina.

Prav na to so želeli odgovoriti v podjetju GEN-I Sonce, ko so pripravili kalkulator za izračun prihranka, ki je na voljo na njihovi spletni strani. Z vpisom le nekaj osnovnih podatkov, vam bo izračun pokazal, kakšen prihranek si lahko obetate na letni ravni, če se odločite za postavitev sončne elektrarne.

S kalkulatorjem prihrankov GEN-I Sonce lahko primerjate trenutne stroške pri porabi električne energije s stroški, ki jih boste imeli po prehodu na edinstven model samooskrbe GEN-I.

V izračun ocene letnega prihranka niso vštete finančne spodbude, ki so na voljo in lahko občutno zmanjšajo vrednost začetne investicije.

Preverite informativni izračun cene sončne elektrarne.

Nove subvencije še posebej v korist sončene elektrarne s hranilnikom

Družba Borzen, ki je v Sloveniji odgovorna za podeljevanje subvencij za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, je 7. junija objavila nov javni poziv, s katerim zagotavlja finančne spodbude za postavitev sončne elektrarne z baterijskim hranilnikom ali brez. Te prinašajo občutne prihranke še posebej vsem tistim, ki se boste odločili za postavitev sončne elektrarne v kombinaciji s hranilnikom.

Že res, da je začetna naložba sončne elektrarne s hranilnikom občutno višja kot brez, a je temu primerno višja tudi subvencija za sončne rešitve s hranilnikom. Višina nepovratne finančne spodbude je namreč naslednja:

250 evrov za 1 kilovat inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika električne energije, vendar ne več kot 25 odstokov upravičenih stroškov naložbe.

Z odkupom viškov tudi več kot 1.000 evrov dodatnega letnega prihranka Poleg subvencije in mesečnega prihranka, ki ga zagotavlja hranilnik električne energije, si lahko pri GEN-I obetate tudi prihranke z novim modelom samooskrbe, ki lastnikom sončnih elektrarn omogoča, da svojo sončno elektrarno resnično izkoristijo do konca. Pogledali smo že, kako lahko uporaba hranilnika, za katerega lahko danes prejmete tudi visoke subvencije, poveča samooskrbo, saj zagotavlja večji izkoristek proizvedene sončene energije. A kaj storiti z viški električne energije, ko je baterija že polna? Pregled stanja dobroimetja in zneskov na mesečnih računih. Foto: GEN-I Sonce Odgovor na to vprašanje so našli v GEN-I, kjer nov model samooskrbe lastnikom sončnih elektrarn z ali brez hranilnika omogoča odkup viškov električne energije v obliki dobropisa. Tako boste za energijo, ki jo boste v poletnih mesecih oddali v omrežje, prejeli dobropis, ki ga boste lahko uporabili, ko boste na primer v zimskih mesecih porabili tudi nekaj energije iz omrežja. Tako se vam bo mesečni strošek za električno energijo avtomatično znižal za odkupljeno energijo od GEN-I. Dobropis ne bo veljaven le v tekočem ali samo naslednjem mesecu, ampak se bo prenašal iz meseca v mesec, dokler ga ne boste porabili. S to novo rešitvijo lahko prihranite celo več kot tisoč evrov na leto in se končno poslovite od visokih letih poračunov ob koncu leta.

S samooskrbo do neodvisnosti od gibanja cen na energetskih trgih

Samooskrba pomeni tudi večjo varnost oziroma zaščito pred nepredvidenimi globalnimi dogodki, ki na koncu vplivajo na gibanje cen na energetskih trgih, ki lahko, kot smo opazili zadnja leta, pomenijo tudi občutne podražitve električne energije.

Večja neodvisnost od cen elektrike na energetskih trgih tako pomeni tudi še dodatno finančno spodbudo za postavitev sončne elektrarne.

Tudi vračilna doba v korist investicije v mikro sončne elektrarne

Mesečni prihranki, ki jih omogoča kombinacija sončne elektrarne s hranilnikom električne energije in novega modela samooskrbe, s katerim GEN-I Sonce zagotavlja odkup viškov sončne energije, skupaj s finančnimi spodbudami v obliki subvencij govorijo v korist naložbe v sončno energijo.

Ob vseh prihrankih ni presenetljivo, da je še vedno nizka tudi povračilna doba v samooskrbo. V GEN-I Sonce je preračunana vračilna doba za sončno elektrarno s pridobljeno subvencijo Borzena in novim modelom samooskrbe GEN-I z odkupi viškov električne energije v povprečju osem let, za sončno elektrarno s hranilnikom pa 11 let.

Ob dejstvu, da pričakovana življenjska doba sončne elektrarne znaša 30 let, lahko hitro ugotovimo, da obdobje vračanja investicije predstavlja le manjši del vse življenjske dobe. Z drugimi besedami, večino časa delovanja vaše sončne elektrarne boste tako beležili le še prihranek.

Natančna povračilna doba začetne naložbe lahko ocenjujemo, da se bo sčasoma spreminjala skladno s spremembami cene električne energije in realno porabo, ob čemer ni pričakovati, da bi se cene električne energije v naslednjih letih znižale. V primeru podražitev se bo vračilna doba za GEN-I Sonce sončne elektrarne in sončne elektrarne s hranilniki še skrajšala ter bo za gospodinjstva še ugodnejša. Investicija v sončne elektrarne se bo tako povrnila hitreje, saj bodo letni prihranki večji.

