Komisija in odbor DZ pozvala svet UKC Ljubljana, naj pripravi sanacijski program

Poslanci DZ so na skupni seji komisije za nadzor javnih financ in odbora DZ za zdravstvo razpravljali o primanjkljaju UKC Ljubljana. Sprejeli so nekatere sklepe, ki sta jih ločeno predlagali NSi in koalicija. Med drugim so svet UKC pozvali, naj na podlagi revizije poslovanja pripravi sanacijski program ukrepov na prihodkovni in odhodkovni strani.

NSi je predlagala sprejetje štirih sklepov. Komisija je sprejela vse štiri, enega tudi s podporo koalicije, odbor pa je sprejel le enega od predlaganih sklepov. Tako je komisija za nadzor javnih financ pozvala ministrstvo za zdravje, naj jo seznani z analizo vzrokov za nastalo izgubo v UKC Ljubljana. Hkrati je pozvala ministrstvo za zdravje, naj naroči celovito neodvisno revizijo poslovanja UKC Ljubljana, ki naj pregleda tudi odhodkovno stran. Prav tako je komisija pozvala računsko sodišče, naj do vzpostavitve pozitivnega poslovanja izvaja letni nadzor nad poslovanjem UKC Ljubljana. Teh sklepov odbor za zdravstvo ni sprejel.

Sta pa komisija za nadzor javnih financ in odbor za zdravstvo skupaj sprejela sklep, s katerim sta pozvala svet UKC Ljubljana, da na podlagi revizije poslovanja pripravi sanacijski program ukrepov na prihodkovni in odhodkovni strani.

Dva predloga sklepov so pripravili tudi v koaliciji, oba sta sprejela tako odbor kot komisija. Tako so sprejeli sklep, da so se seznanili z analizo vzrokov za nastalo izgubo UKC Ljubljana v obdobju prvih osmih mesecev letošnjega leta. Hkrati sta komisija in odbor predlagala UKC Ljubljana, da do vzpostavitve pozitivnega poslovanja letno poroča komisiji in odboru o izsledkih obveznih revizij njihovega poslovanja.

Sklic skupne nujne seje so zaradi novic o skoraj 30-milijonski finančni izgubi UKC Ljubljana v prvih osmih mesecih letošnjega leta zahtevali v NSi. "Želja vseh nas seveda je, da bi UKC Ljubljana posloval pozitivno, da bi oskrbel vse bolnike, ki potrebujejo zdravljenje, in seveda, če bi vse to bilo zagotovljeno, verjamem, da se tudi politika ne bi vmešavala. Ampak dokler pa plačujejo ljudje vse to tudi iz lastnih žepov (...), to ne gre mimo politike," je povedala poslanka NSi Iva Dimic.

Trenutni podatki z zadnjim poračunom Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije po besedah generalnega direktorja UKC Ljubljana Marka Juga sicer kažejo, da je UKC Ljubljana v prvih devetih mesecih leta beležil 19 milijonov evrov primanjkljaja in ne sprva napovedanih 29. Ob tem je izpostavil, da je zaradi prenove trenutno zaprta osmina bolnišnice.

Dimičeva je poudarila, da v času, ko je NSi vložila zahtevo za sklic nujne seje, nihče ni zanikal navedenega podatka o izgubi. Jug je nato pojasnil, da gre pri rezultatih poslovanja za napovedi, šele končni letni obračun pa bo zagotovil zanesljive podatke.

Monika Pekošak (Svoboda) je izpostavila, da so izgube UKC Ljubljana večletna težava. Drugače je bilo samo leta 2020, ker je UKC prejel veliko sredstev zaradi epidemije covid-19. Zdi pa se ji nepojmljivo, da je bila v času generalnega direktorja Janeza Poklukarja ukinjena služba za revizijo.

Poslanec NSi Jožef Horvat je poudaril, da namen seje ni, da "bi nekoga pribijali na križ", pač pa želijo pomagati. Izpostavil je nekatere informacije, da "naj bi imelo v UKC vsako nadstropje svoj informacijski sistem". Jug je odgovoril, da UKC Ljubljana uporablja tri informacijske sisteme, ki jih nameravajo v roku enega leta povezati prek enotnega strežnika.