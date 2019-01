Koliko ilegalnega orožja uspe prestreči slovenski policiji #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po nedavni kraji pištol, pušk in celo dveh bombometov iz zasebne orožarske trgovine v Ljubljani smo preverjali ohlapnost pravil o skladiščenju orožja.

Država je pred 20 leti spisala zakon, ki sploh ne zapoveduje, kakšen mora biti prostor za orožarsko deponijo. Če bi ta zahteval kovinsko ali betonsko kletko, bi bilo 50 kosov orožja še vedno na varnem, so poročali v oddaji Danes na Planetu. Tako pa so gloki, berette in magnumi verjetno že zdavnaj romali naprej po balkanski orožarski poti.

Slovenska policija po nekaterih podatkih odkrije dobro tretjino orožja, ki se skozi Slovenijo pretaka na črnem trgu. Najbolj zaželeno orožje, kot je glock, zastava, beretta, zbrojovka ali magnum, stane od 200 do 450 evrov. Prodaja cveti, kar pa težko rečemo za bombomet. Po naših informacijah so ukradli podcevnega. Ta zahteva strelivo, ki ga je na trgu zelo težko dobiti.

Ali je torej pri ropu šlo za naročilo ali pa plena niso izbirali. So pa izbrali lahko pot v skladišče - skozi strop iz mavčnih plošč. Rajko Pučnik, predsednik združenja orožarjev, je izpostavil luknjo v zakonu o orožju, ki ne govori o materialih, iz katerih mora biti objekt zgrajen, temveč se osredotoča na varnost na tistih delih objekta, kjer je vstop v objekt najbolj enostaven.

Grozi mu odvzem dovoljenja

V konkretnem primeru pa se je izkazalo, da v prostoru, kjer je bilo skladišče, ni bilo senzorjev gibanja, ki bi zaznali premikanje. STA poroča, da je trgovec s tem kršil zakon o orožju, zato mu grozi odvzem dovoljenja za prodajo orožja.

Leta 2017, ko so v trgovini opravili zadnji inšpekcijski nadzor, nepravilnosti niso zasledili, saj je trgovec orožje takrat hranil v ustrezno varovanem prostoru. Vendar je trgovec zatem orožje premaknil v drugi prostor, ki pa ni bil primerno varovan.

Trgovec je s tem kršil zakon o orožju, zato mu sedaj grozijo sankcije, še poroča STA.

Notranji minister Boštjan Poklukar je Inšpektoratu RS za notranje zadeve takoj po kraji orožja odredil izredni nadzor pri vseh trgovcih z orožjem, ki jih je v Sloveniji 83. Doslej so preverili že pet trgovin.