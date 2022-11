Koalicijski partnerji do petka z imeni za nove ministre

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po potrditvi sprememb zakona o vladi na nedeljskem referendumu bodo koalicijski partnerji do petka oblikovali predloge imen kandidatov za nove ministrske položaje, je napovedal premier Robert Golob. Ministrstvo za solidarno prihodnost, ki bo na novo ustanovljeno, po njegovih besedah ostaja v domeni Levice.

Kot je dejal Robert Golob v izjavi za medije ob robu današnjega obiska NUK, so si koalicijski partnerji vzeli čas do petka, da ponudijo imena za položaje na ministrstvih, ki bodo po uveljavitvi sprememb zakona o vladi na novo ustanovljena. Sam bo tako počakal do konca tedna, prihodnji teden pa bodo ta imena "dali naprej", je še napovedal.

Spremembe zakona o vladi predvidevajo tudi ustanovitev ministrstva za solidarno prihodnost, ki naj bi ga po prvotnem načrtu prevzel koordinator Levice Luka Mesec, a naj bi ta zdaj ostal na funkciji ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Po Golobovih besedah ministrstvo za solidarno prihodnost ostaja v domeni Levice, pri čemer se premier, kot je napovedal, "ne bo vtikal v to, kako bo Levica sama na svojem ministrstvu predlagala ministre". Do njihovega predloga se bo opredelil, ko ga bo dobil, je še napovedal.

O dilemah, kateri ministri oziroma kandidati bodo morali na zaslišanja pred pristojna delovna telesa v DZ, Golob pravi, da bosta o tem presojali vladna služba za zakonodajo in parlamentarna zakonodajnopravna služba. "Temu se bomo podredili in tisti, ki bodo morali, bodo pač morali iti na zaslišanje," je dodal.

Dialog z opozicijskimi strankami o spremembah ustave je tvoren

Spregovoril je tudi o odnosu z opozicijskimi strankami. Kot je dejal, imajo zelo tvoren dialog o spremembah ustave, "pogovori o tem, da bi kdorkoli nov vstopil v vlado ali pa da bi se iz koalicije kdo poslovil, pa niso stekli in tudi ne verjamem, da bodo v kratkem".

Hkrati je komentiral besede predsednika NSi Mateja Tonina, da ta stranka ne bo več sodelovala v vladi, ki bi jo vodil predsednik SDS Janez Janša. Golob je te besede označil kot "težko pričakovane in modre, je pa škoda, da jih niso izrekli pred dvema letoma". V tem primeru bi bila namreč po njegovih besedah Slovenija danes boljša. "Ampak nikoli ni prepozno," je dodal.

Sicer pa je eno od zelo pozitivnih sporočil volilnega leta, da so "ljudje spregledali in vedno enako glasovali".