Koalicijski partnerji danes o reformi plačnega sistema

Koalicijski vrh se bo danes sestal na Brdu pri Kranju in začrtal izhodišča reforme plačnega sistema v javnem sektorju, pa tudi stanovanjske politike. To bosta glede na napovedi premierja Roberta Goloba tudi današnji prioriteti koalicijskih partnerjev, na dnevnem redu pa sta sicer še davčna in šolska reforma.

Izhodišča reforme plačnega sistema, ki jih bo na zasedanju vladne ekipe in koalicijskih poslancev predstavila ministrica za javno upravo Sanja Ajanovič Hovnik, nestrpno pričakujejo zlasti sindikati javnega sektorja.

Zahteve javnega sektorja po zvišanju plač vse glasnejše

V zadnjih tednih se namreč vrstijo zahteve vse več skupin javnega sektorja po zvišanju plač in napovedi zaostrovanja sindikalnih aktivnosti. Vladi ob tem očitajo tudi, da problematiko plač rešuje parcialno le pri nekaterih poklicnih skupinah, ki so deležne privilegirane obravnave, medtem ko za ostale vztraja, da bo nesorazmerja odpravljala v okviru prenove plačnega sistema.

Po do sedaj znanih informacijah se z reformo plačnega sistema obeta oblikovanje posameznih plačnih stebrov ob skupnih temeljih, med katerimi je ministrica že navedla plačno lestvico in dodatke, kot je recimo dodatek za delovno dobo, ki morajo biti enaki, ne glede na to, v katerem stebru se bo zaposleni nahajal. Predlog je tudi, da se med najnižjo in najvišjo plačo vzpostavi razmerje ena proti sedem.

Do koalicijsko usklajenih izhodišč se bo morala nato opredeliti še vlada, za tem pa bo vladna pogajalska skupina z izhodišči seznanila reprezentativne sindikate javnega sektorja.

Koalicijski partnerji tudi o stanovanjski politiki

Koalicijski partnerji pa bodo danes usklajevali tudi izhodišča stanovanjske politike, med prioritetami bo sodeč po napovedih in zavezah koalicijske pogodbe gradnja in obnova javnih najemnih stanovanj.