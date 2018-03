Koalicija danes o zakonih, ki jih še namerava spraviti pod streho

Če želijo stranke sprejeti še kakšen zakon, lahko to storijo le na izredni seji DZ, saj je po odstopu Mira Cerarja in prenehanju mandata njegove vlade tudi delo v DZ spremenjeno. Foto: Tamino Petelinšek/STA

Skoraj vse stranke so poenotene, da morajo do volitev, ki bodo konec maja ali v začetku junija, NLB ustrezno zaščititi pred hrvaškimi sodišči ter dokončati tudi postopek glede dopolnitve ustavnega zakona. Predlog sta v parlamentarni postopek vložili SDS in NSi, ustavna komisija DZ pa je potrdila strokovno skupino, ki bo predlog preučila in morda spremenila.

Če želijo stranke sprejeti še kakšen zakon, pa lahko to storijo le na izredni seji DZ, saj je po odstopu premierja Mira Cerarja in prenehanju mandata njegove vlade tudi delo v DZ spremenjeno. Aprilske redne seje, na katero je bilo uvrščenih precej zakonov, ne bo.

Skoraj vse stranke so poenotene, da morajo do volitev, ki bodo konec maja ali v začetku junija, NLB ustrezno zaščititi pred hrvaškimi sodišči. Tako se morajo stranke dogovoriti, katere vsebine so prioritetne. Vodja poslanske skupine SMC Simona Kustec Lipicer je v torek pojasnila, da se o tem, kje lahko najdejo skupen jezik, pogovarjajo tudi z drugimi poslanskimi skupinami.

Vlado, ki opravlja tekoče posle, čaka še nekaj drugih aktualnih tematik. Med drugim vprašanje priznanja Palestine in usklajene diplomatske akcije članic EU z izgonom ruskih diplomatov, ki se mu Slovenija ni pridružila. O tem vprašanju bo vlada verjetno razpravljala na četrtkovi seji.

Medtem stranke hitijo s pripravami na volitve, danes se jim bosta posvetila vodstvo stranke DeSUS in izvršni odbor. So v zadnji fazi oblikovanja kandidatnih list, ponovno pa bodo razpravljali tudi o programskih izhodiščih. Volilni program bodo predstavili na aprilski programski konferenci.