Koalicija bo objavila predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Cilj predloga je med drugim polnoletnemu pacientu, ki je o sebi sposoben odločanja, na podlagi informirane odločitve omogočiti pomoč pri skrajšanju trpečega umiranja v okviru javne zdravstvene mreže, izhaja iz predloga zakona. Skupno izjavo za medije so podali poslanci koalicijskih skupin in predstavniki združenja Srebrna nit, ki poudarjajo, da nihče ne bo v nič prisiljen, ne pacient ne zdravnik, zakon pa je dopolnjen s številnimi varovalkami. "To ni predstava, ko bi nekdo prišel k vam in vam vnesel tekočino za končanje življenja," je dejal Andrej Pleterski iz Zavoda srebrna nit. Verjamejo, da se bo skupina nasprotnikov zmanjšala, ne bo pa izginila.

Koalicijski partnerji so zakon znova preučili, ga pregledali in dopolnili z dodatnimi varovalkami. Teh je bilo kar nekaj. Predvidevajo, da bo predlog v zakonodajni postopek vložen že januarja. Zakon ne govori več o evtanaziji, ampak o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, kar je, kot poudarjajo, še posebej pomembno. Objektivizirali so tudi, kaj pomeni neznosno trpljenje. Menijo, da je zakon zdaj v taki obliki, da bi tudi nasprotnikom lahko predstavljal rešitev, je pojasnila poslanka Svobode Tereza Novak.

Predlog zakona so predlagatelji v torek objavili na spletnih straneh vseh koalicijskih partnerjev in Srebrne niti, "da si ga bodo ljudje lahko ogledali", je dodala Novak.

SD: Gre za human ukrep

Socialni demokrati poudarjajo, da mora biti prednost kakovostno življenje. Menijo, da je država dolžna razviti storitve, ki bodo hudo bolnim omogočile prostovoljno končati življenje, je povedal poslanec SD Jonas Žnidaršič. Prepoznavajo, da je to human ukrep, zato so sodelovali pri pripravi predloga. Pozivajo vse deležnike, da s konkretnimi in konstruktivnimi predlogi dopolnijo zakon.

"Zakon je nastajal v sodelovanju s civilno družbo in je odraz naših zavez, zavez stranke Levica. Sodobna medicina žal še ni sposobna ozdraviti vseh bolezenskih stanj. Mnogi so zelo bolni in trpijo neizrekljivo trpljenje. Ljudje smo avtonomna bitja in imamo pri polni zavesti pravico odločati o svojem telesu in svojem življenju. V zakonu so popolne varovalke. Gre za osnovno humanistično vrednoto. Vsi skupaj bomo poskrbeli, da bo zakon glede na odzive javnosti še dodatno okrepljen z varovalkami," je povedala poslanka Levice Nataša Sukič.

Andrej Pleterski iz zavoda Srebrna nit je poudaril, da v predlogu zakona ni več nikakršne evtanazije, kar je pomembno. To je zdaj zakon brez evtanazije, zakon se nanaša zgolj na pomoč o prostovoljnem končanju življenja. "To ni predstava, ko bi nekdo prišel k vam in vam vnesel tekočino za končanje življenja."

Pleterski je poudaril, da odslej v zakonu ni več nikakršne evtanazije. Foto: Matic Prevc/STA

Postopek bi se začel z napovedjo pri zdravniku

Polnoletni pacient bi imel pravico do prostovoljne prekinitve končanja življenja, če doživlja neznosno trpljenje. Gre za stanje "brez možnosti za izboljšanje, ko pacient prenaša hude in intenzivne fizične bolečine, izjemno težko psihološko stisko ali oboje".

To stanje bistveno zmanjšuje kakovost pacientovega življenja, je posledica hude neozdravljive in druge trajne okvare zdravja, izhaja iz predloga zakona. Pravice pa ni mogoče uveljavljati na podlagi neznosnega trpljenja, ki je odraz duševne bolezni.

Pacient bi postopek do uveljavitve pravice začel z napovedjo zahtevka pri zdravniku. Če bi pacient tudi po drugem pogovoru z zdravnikom vztrajal pri svoji odločitvi, bi podal vlogo, ki bi jo zdravnik, skupaj s svojim mnenjem o izpolnjevanju pogojev pacienta do te pravice, posredoval komisiji za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja. Ta bi odločala, ali bodo pacientovi vlogi ugodili.

Komisija določi tudi neodvisnega zdravnika, ki obravnava stanje pacienta, nato pa še psihiatra, ki oceni sposobnost odločanja pacienta o sebi.

Vnos tekočine v telo bi pacient izvedel samostojno, izhaja iz predloga zakona. Foto: Shutterstock

Učinkovino bi pacient v telo vnesel sam

Pacient bi izbral enega od razpoložljivih načinov vnosa učinkovine za prostovoljno končanje življenja. Vnos v telo bi izvedel samostojno, izhaja iz predloga zakona.

Zdravnik delavec ali zdravstveni sodelavec lahko sodelovanje pri tej pomoči odkloni, če to nasprotuje njegovim temeljnim osebnim prepričanjem ali vesti. Enako velja za lekarniške strokovne delavce, če izdajanje teh sestavin nasprotuje njegovim temeljnim osebnim prepričanjem in vesti, izhaja iz predloga zakona.

Koalicija želi z javno objavo predloga omogočiti širšo javno razpravo. Lani spomladi so v DZ že obravnavali predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki ga je vložilo društvo Srebrna nit s podporo volivcev. Nato pa so v parlamentarni postopek vložili predlog za posvetovalni referendum o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.

Na referendumsko vprašanje Ali ste za to, da se sprejme zakon, ki bo urejal pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja? je lani za odgovorilo 378.917 volivcev oziroma 54,89 odstotka, proti pa je bilo 311.429 volivcev oziroma 45,11 odstotka.