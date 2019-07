Kljub visokim temperaturam praktično ni pritožb zaradi vročine na gradbiščih #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po Evropi padajo vročinski rekordi, tudi pri nas se je živo srebro že dvignilo na 35 stopinj Celzija, in sicer na Goriškem, kjer naj bi jih bilo jutri celo 37.

Prav "pasje" vroče pa je v Franciji, kjer so izmerili 40 stopinj Celzija, in tudi tam vročina prav nič ne pojenja. Rekord Zahodne Evrope se zdaj pričakuje še v Beneluksu.

Pri nas je torej za malenkost bolje, vseeno pa kljub pripeki še nikjer niso zaprli katerega od poletnih gradbišč. Delavci na odprtem soncu so prepuščeni presoji gradbenih podjetij, so poročali v oddaji Danes na Planetu. Temperaturna omejitev kot nekakšna varovalka formalno namreč sploh ne obstaja. Prav tako ni niti enega predpisa, ki bi veleval, da je delavce nujno zaščititi pred vročino.

Ni veliko prijav

Foto: Reuters Ob 12. uri je bilo v centru Ljubljane 30 stopinj Celzija, temperatura pa je popoldne še narasla. Delavci pa kljub temu v znoju vihtijo orodje in poganjajo stroje. Ne glede na to na inšpektoratu za delo ne prejmejo veliko prijav.

"Delodajalci lahko poskrbijo za njih z nekimi minimalnimi ukrepi, po drugi strani pa so verjetno že kar navajeni na take obremenitve," je za Planet dejal Slavko Krištofelc iz Inšpekcije nadzora in varstva pri delu.

Nasveti NIJZ: več odmorov in zadrževanje v senci

Ali pa se znajdejo po svoje. Za kratek čas odložijo svoje orodje, stopijo v senco, kot bi upoštevali navodilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

"Če temperature dosežejo res visoke vrednosti, naj se večkrat po malem zadržujejo v senci in si naredijo odmor, če že delajo težka fizična dela," svetuje Simona Perčič iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

A s to pravico bi jih moral seznaniti že delodajalec, kot bi moral tudi sprejeti ukrepe za zaščito delavca. Vendar je določilo o tem zelo površinsko – v njem na primer ni zapisano, da mora delodajalec delavcem zagotoviti vodo in senco.

"Takšni ukrepi niso predvideni, so pa nekako logično pričakovani od delodajalca, ki se s tem ukvarja," dodaja Krištofelc.

Na gradbiščih se zato dela običajno začenjajo že zelo zgodaj, ob pol petih.

"Veliko vode, delodajalec mora poskrbeti za vodo," opozarja Perčičeva.