Klemenčičeve besede "Letele bodo glave" pred evropskim sodiščem

Evropsko sodišče za človekove pravice je objavilo, da bo obravnavalo pritožbo Igorja Bavčarja zaradi izjave nekdanjega pravosodnega ministra Gorana Klemenčiča, da "bodo letele glave", če Bavčar zaradi zastaranja ne bo obsojen. Bavčar v pritožbi trdi, da so sodniki Klemenčičevo izjavo vzeli kot navodilo in grožnjo.

Bavčarja je poleti 2016 Okrožno sodišče v Ljubljani obsodilo na pet let zapora zaradi pranja denarja Istrabenza. Ko se je Bavčar pritožil na prvostopenjsko sodbo pred višjim sodiščem v Ljubljani, je takratni pravosodni minister Goran Klemenčič v televizijskem nastopu izjavil, da "bodo glave letele" v sodstvu, če bo primer Bavčar zastaral.

Višje, vrhovno in ustavno sodišče so zavrnila Bavčarjeve pritožbe. Ustavno sodišče je ob upoštevanju dejstva, da so se sodišča od Klemenčičeve izjave distancirala, menilo, da izjava ne more vplivati ​​na videz nepristranskosti sojenja.

Foto: Bor Slana Bavčar se pritožuje, da sta bili z izjavo nekdanjega ministra za pravosodje kršeni njegova pravica do domneve nedolžnosti ter pravica do poštenega in nepristranskega sojenja. Trdi, da so sodniki višjega sodišča Klemenčičevo izjavo razumeli kot navodilo in grožnjo in so obsodilno sodbo zaradi tega potrdili. ESČP je z objavo na spletni strani obvestilo javnost, da je Bavčarjevo pritožbo vzelo v fazo komuniciranja. V to fazo pride manj kot pet odstotkov pritožb. Sporočilo ESČP lahko preberete tukaj.

Pred slovenskimi sodišči je Bavčarja zastopala odvetniška pisarna Čeferin in pri njej zaposlen odvetnik Marko Bošnjak, ki je danes slovenski sodnik na ESČP.

Pred evropskim sodiščem je tudi primer Milana Trola, organizatorja koncerta hrvaškega pevca Marka Perkovića Thompsona, ki mu sodišče v postopku ni omogočilo javne obravnave in zaslišanja prič. Neizvajanje obravnav je ponavljajoča se kršitev, za katero je Slovenija že bila obsojena. ESČP pa odloča tudi o neizbrisu vožnje pod vplivom alkohola iz evidenc.

Kot smo poročali, se v Sloveniji roparjem in morilcem obsodba po določenem času izbriše, pijanim voznikom pa ne.