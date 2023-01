Klakočar Zupančič s srbskim kolegom o odnosih med državama

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

🇸🇮 🇷🇸 Na povabilo predsednice Državnega zbora mag. Urške Klakočar Zupančič je danes na uradnem obisku v Sloveniji predsednik Narodne skupščine Srbije @Vladimir_Orlic. pic.twitter.com/TldfCw613O — Državni zbor (@Drzavnizbor) January 19, 2023

Po pogovoru je predsednica DZ v izjavi poudarila, da Slovenija podpira Srbijo pri vključevanju v evropske integracije in da si želi, da bi še naprej dosegala napredek in čim prej postala del evropske družine, so sporočili iz državnega zbora.

Izpostavila je tudi, da se Slovenija zavzema za dialog pri reševanju vprašanj med Beogradom in Prištino, vključno z rešitvijo vprašanja glede srbskega prebivalstva na Kosovu.

Orlić se je zahvalil za podporo in razumevanje Slovenije pri, kot je dejal, objektivno zelo težkem dialogu s Prištino. "Ohranjanje miru in varnosti za naše prebivalce je nekaj, k čemur moramo stremeti, saj je to predpogoj za vse, tudi za sodelovanje na področju gospodarstva," je dejal.

Oba sta odnose med Slovenijo in Srbijo označila kot odlične in pri tem še posebej izpostavila gospodarsko sodelovanje.

Dobro medparlamentarno sodelovanje temelj za še boljše gospodarsko sodelovanje med državama

Klakočar Zupančič je izrazila prepričanje, da bo dobro medparlamentarno sodelovanje tudi dober temelj za še boljše gospodarsko sodelovanje med državama. Oba sta izpostavila pomembne slovenske in srbske investicije v obeh državah ter veliko rast blagovne menjave med državama.

Predsednika parlamentov sta govorila tudi o položaju pripadnikov srbske narodne skupnosti v Sloveniji. Klakočar Zupančič se je pri tem zavzela za takšno rešitev, da bodo lahko izražali svojo nacionalno identiteto.

Spomnila je, da na podlagi deklaracije DZ iz leta 2011 deluje svet vlade za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Sloveniji, ki je bil v lanskem letu ponovno oblikovan in je prvič zasedal v decembru.

Orlić se ji je zahvalil, da je že naslovila vprašanje položaja srbske narodne skupnosti v Sloveniji, njihovega statusa in političnih pravic, saj gre za temo, ki je po njegovih besedah zanje zelo pomembna.

Izpostavil je še pomen sodelovanja obeh parlamentarnih skupin prijateljstva in povedal, da ima skupina prijateljstva s Slovenijo v srbskem parlamentu več kot 70 članov.

Orlić se je skupaj z delegacijo v DZ pogovarjal tudi s skupno delegacijo predsednika odbora za zunanjo politiko Predraga Bakovića in predsednice skupine prijateljstva s Srbijo Lene Grgurevič. Srečal se je tudi z vodjo poslanske skupine Svobode Borutom Sajovicem, vodjo poslanske skupine SDS Jelko Godec ter poslancem NSi Jožefom Horvatom, so še sporočili iz DZ.

Orlić tudi pri Pirc Musarjevi in Jankoviću

Orlića je glede na program v okviru obiska danes v predsedniški palači sprejela tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, v mestni hiši pa ljubljanski župan Zoran Janković.