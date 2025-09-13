Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. Ž., STA

13. 9. 2025
17.53

Kitajski zunanji minister z Robertom Golobom in Natašo Pirc Musar o krepitvi sodelovanja

Robert Golob in Vang Ji

Golob in Wang sta se zavezala nadaljnjemu dialogu in krepitvi sodelovanja.

Foto: Guliverimage

Kitajskega zunanjega ministra Vang Jija, ki je na uradnem obisku v Sloveniji, sta danes ločeno sprejela premier Robert Golob in predsednica Nataša Pirc Musar. Golob in Wang sta se zavezala nadaljnjemu dialogu in krepitvi sodelovanja. Wang in Pirc Musarjeva pa sta poudarila pomen multilateralizma.

Robert Golob in Vang Ji sta izrazila zadovoljstvo z odnosi med državama, ki ju veže plodno sodelovanje na mednarodnem političnem prizorišču, predvsem v okviru Varnostnega sveta ZN, so sporočili iz premierjevega kabineta. Dodali so, da sta cilja obeh držav prekinitev ognja in dolgotrajen mir tako v Ukrajini kot v Palestini.

Izpostavili so še sodelovanje na gospodarskem področju, pri čemer se je Golob zavzel za njegovo nadaljevanje in nadgradnjo v interesu obeh strani.

Pogovori s Pirc Musarjevo in Fajonovo

Predsednica Nataša Pirc Musar in vodja kitajske diplomacije pa sta se, kot je predsednica sporočila na omrežju X, zavzela za krepitev sodelovanja med državama, zlasti na gospodarskem področju. Govorila sta tudi o mednarodnih vprašanjih in poudarila pomen multilateralizma.

Dopoldne se je kitajski zunanji minister srečal s slovensko gostiteljico Tanjo Fajon, s katero sta pohvalila dvostranske odnose ter poudarila pomen sodelovanja med EU in Kitajsko ter multilateralizma v svetu.

