Avtorji:
M. T., STA

Sobota,
13. 9. 2025,
7.30

Osveženo pred

1 ura, 35 minut

Kitajski zunanji minister danes na obisku v Sloveniji

Wang Yi | Kitajski zunanji minister Wang Yi. | Foto Guliverimage

Kitajski zunanji minister Wang Yi.

Foto: Guliverimage

Kitajski zunanji minister Wang Yi se bo danes na povabilo zunanje ministrice Tanje Fajon mudil na obisku v Sloveniji. V ospredju pogovorov bo krepitev dvostranskega sodelovanja, zlasti na področju gospodarstva. Govorila bosta tudi o ključnih mednarodnih temah. Ministra bosta sprejela tudi predsednica Nataša Pirc Musar in premier Robert Golob.

Fajon in Wang bosta med drugim govorila o aktualnih mednarodnih vprašanjih. Slovenija kot izvoljena članica Varnostnega sveta ZN za obdobje 2024-2025 pri njihovi obravnavi redno sodeluje s Kitajsko, ki je stalna članica, so poudarili na zunanjem ministrstvu.

O čem bosta še govorila?

Napovedujejo še, da bo obisk priložnost za izmenjavo pogledov na ključna vprašanja, kot sta ruska agresija na Ukrajino in Bližnji vzhod, kakor tudi glede pomena ohranjanja stabilnosti v azijsko-pacifiški regiji. Poleg tega bosta ministra izmenjala poglede na globalne geopolitične razmere, multilateralizem in ZN.

Pomemben vidik pogovorov bo tudi gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Kitajsko, ki je najpomembnejša trgovinska partnerica Slovenije v Aziji.

Pomembnost Luke Koper

Slovenski predstavniki v pogovorih s Kitajsko vselej izpostavljajo Luko Koper kot pomembno vstopno in izstopno točko za blagovno menjavo med celotno srednjo Evropo.

Stiki med slovensko in kitajsko vlado so v zadnjem času precej pogosti. Fajon je bila aprila lani z močno gospodarsko delegacijo na obisku na Kitajskem, srečala se je tudi z Wangom. Za kitajskega zunanjega ministra pa bo to drugi obisk v Sloveniji - prvič se je v državi mudil konec leta 2019.

V Ljubljani ga bodo danes sprejeli tudi predsednica Pirc Musar, premier Golob in predsednik državnega sveta Marko Lotrič.

