Kdo ne stavka in zakaj?

"Dve leti smo delali v nenormalnih pogojih in sem razočaran, da so se odločili za stavko," je še dejal Lah. Danes bo stavka v OŠ Vita Kraigherja kljub pomislekom ravnatelja potekala.

Tudi ravnatelj zasebne Waldorfske šole v Mariboru Andrej Ornik je sporočil, da se zaposleni ne bodo udeležili stavke, čeprav podpirajo stavkovne zahteve. "Glavni razlog leži v tem, da so učenci v zadnjem obdobju zaradi vsem znanih razlogov že veliko preveč manjkali oz. bili deležni osiromašenega pouka. Tako je bila sprejeta odločitev, da se stavko podpre moralno, učenci pa pridejo v šolo," je dejal Ornik in učencem sporočil, da bo pouk potekal po ustaljenem urniku.

Tudi visokošolski sindikat v stavko 9. marca

Danes bodo stavkali tudi zaposlenih na nekaterih fakultetah, so napovedali pri Visokošolskem sindikatu Slovenije, kjer so jih tudi zmotile želje vade po višjih plačah zdravnikov. "Ko je vlada zdravnikom brez pravih pogajanj prinesla na pladnju šest plačnih razredov, smo v visokošolskem sindikatu ocenili, da je dovolj," je za Dnevnik odločitev komentiral podpredsednik sindikata Goraz Kovačič.

"Pri nas ne deluje sindikat"

Tudi v zasebnem Zavodu sv. Stanislava, v okviru katerega delujejo tako vrtec ter osnovna šola Alojzija Šuštarja in Škofijska klasična gimnazija, stavke ne bo. Primarno, ker nimajo sindikata. "V sredo normalno delujejo vse enote v Zavodu sv. Stanislava, se pravi vrtec, osnovna šola, gimnazija, dijaški dom. Imamo normalen delovni dan. Pri nas ne deluje sindikat in nimamo nobenega izpolnjenega pogoja, da bi bila izvedena stavka," je sporočil direktor zavoda Tone Česen.

Tudi ravnatelj Škofijske klasične gimnazije Simon Feštanj poudarja, da stavke ne bo. "A to nujno ne pomeni, da naši učitelji ne podpirajo sindikalnih zahtev. Ne moremo se opredeliti, ali naši učitelji podpirajo zahteve sindikatov ali ne, ker se o tem niso opredeljevali," je še dejal Feštanj.

Boj za višje plače in prihodki Branimirja Štruklja



Čeprav je Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) decembra lani nasprotoval dvigu najvišjega plačnega razreda za zdravnike in zobozdravnike (in odločitev o zvišanju tudi uspešno ustavil s pritožbo na ustavno sodišče), je pogled sindikata na plače lastnih članov drugačen. Sicer se je Sviz za današnjo stavko odločil po tem, ko je zahtevo za višje plače podprlo 91 odstotkov članov sindikata.

Ob tem velja omeniti prihodke glavnega tajnika Sviza Branimirja Štruklja, katere je zaradi pomanjkanja javno dostopnih podatkov težko določiti. Pred 10 leti je Sviz javno objavil, da ima Štrukelj plačo v višini več kot pet tisoč evrov bruto. Leto kasneje je sam Štrukelj za medije dejal, da ima plačo v višini 2.124 evrov neto (ali gre samo za osnovno plačo ali pa so v to cifro všteti tudi dodatki ni jasno). Je pa Štrukelj tudi član nadzornega sveta Modre Zavarovalnice, po poročanju medijev je za to v 12 letih dobil več kot 60 tisoč evrov. Štrukelj pa je tudi državni svetnik, samo januarja letos je za sejine dobil skoraj 1000 evrov neto.