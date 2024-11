Katič: Janša spodkopava pravno državo, demokratično ureditev in prihodnost

Ministrica za pravosodje Andreja Katič je za oddajo Ob osmih Radia Slovenija napovedala ustanovitev medresorske delovne skupine za področje varovanja pravosodnih funkcionarjev in stavb. Skupina bo naslovila vse pomanjkljivosti tega področja, med drugim je treba določiti varovalni prostor sodišča, ki mora ves čas delovati nemoteno, je dejala.

Ministrica Andreja Katič je ponovno komentirala torkov zbor privržencev predsednika SDS Janeza Janše, ki so se zbrali pred sodiščem v Celju po sojenju Janši zaradi domnevno spornih poslov z zemljišči v Trenti. Ocenila je, da Janša z označevanjem slovenskega sodstva kot krivosodja spodkopava pravno državo, demokratično ureditev in prihodnost.

Ponovno je vse politične akterje in mnenjske voditelje pozvala, naj se vzdržijo spodbujanja sovraštva ter spoštujejo neodvisnost sodne veje oblasti in pravno državo.

Kot je navedla, je bil torkov zbor tik pred vhodom v sodišče, zato druge stranke niso mogle nemoteno priti v sodišče, "tako da je bilo poslovanje sodišča na neki način moteno". "Zagotovo moramo narediti nekaj, da to preprečimo, da omogočimo normalno poslovanje," je pojasnila.

Ministrstvo za pravosodje je zunanjo revizijo nakupa sodne stavbe na Litijski cesti v Ljubljani po ministričinih besedah poslalo na tožilstvo in Nacionalni preiskovalni urad. "Čakamo tudi njihov odgovor, ali jo lahko razkrijemo v javnosti," je dejala.

Želi si, da bi organi pregonov pri tej zadevi čim prej zaključili svoje delo. "Vsi ljudje, ki so bili tako ali drugače vpleteni v te afere, so še vedno na ministrstvu za pravosodje. Srečujemo se s takšnimi in drugačnimi očitki," je dejala.

Ne zdi se ji, da bi v stavbi na Litijski lahko organizirali sodno dejavnost. Meni, da bi tam lahko deloval Center za izobraževanje v pravosodju, sodno stavbo v Ljubljani pa bi morali zgraditi na novo.