Katere trgovine bodo odprte med prazniki #seznam

Prvomajski prazniki: dežurne trgovine

Prihajajo prvomajski prazniki, zato bodo odpiralni časi trgovin spremenjeni. Letos bodo na 1. maj vse trgovine zaprte, odpiralni časi na preostala praznična dneva pa prilagojeni. Pripravili smo seznam poslovanja trgovin na 27. april in 2. maj.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Preverite odpiralni čas svoje trgovine:

Spar in Interspar

27. 4. in 2. 5. bodo trgovine odprte po nedeljskem delovnem času z izjemo trgovin Spar, ki so ob nedeljah zaprte; te bodo odprte od 8. do 12. ure.

Mercator

prilagojenim delovnim časom, nekatere pa bodo zaprte (odvisno od poslovalnice). Kupce prosijo, da naj podrobnejše informacije o posamezni poslovalnici poiščejo na njihovi 27. 4. in 2. 5. bodo trgovine obratovale s, nekatere pa bodo(odvisno od poslovalnice). Kupce prosijo, da naj podrobnejše informacije o posamezni poslovalnici poiščejo na njihovi spletni strani

Tuš

po prilagojenem urniku (odvisno od poslovalnice). 27. 4. in 2. 5. bodo trgovine odprte

Lidl

27. 4. in 2. 5. bodo trgovine odprte od odpiralnega časa posamične poslovalnice do 15. ure.

Hofer

27. 4. in 2. 5. bodo trgovine odprte od 8. do 15. ure.

E. Leclerc

27. 4. in 2. 5. bodo trgovine odprte od 9. do 15. ure.

Citypark Ljubljana, Europark Maribor in Citycenter Celje

27. 4. in 2. 5. bodo trgovine odprte od 9. do 15. ure.

1. 5. bodo vse trgovine zaprte. Iz Mercatorja so sporočili, da so se tako dogovorili s sindikati.