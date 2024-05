V tem tednu so na Rakovniku v salezijanskem središču z nizom dogodkov obeležili 100. obletnico posvetitve pravkar prenovljenega svetišča Marije Pomočnice. Sklepna slovesnost je potekala v soboto, ko je v cerkvi mašo daroval kardinal in vrhovni predstojnik salezijancev Ángel Fernández Artime, ki je pršel iz Rima in privabil številne vernike od blizu in daleč. Nič manj zanimanja nista pritegnila niti glasbenik Magnifico in salezijanski duhovnik Klemen Balažič , ki sta se več kot 800 navzočim predstavila v posebnem pogovoru, v četrtek pa je moške obiskovalce na moškem večeru navdušil Božidar Prevc, oče slavnih skakalcev Prevc.

Salezijansko središče v Ljubljani na Rakovniku, ki združuje sedež salezijanske družbe v Sloveniji, formacijsko hišo za mlade salezijance, župnijo s salezijanskim mladinskim centrom, glasbeno šolo, dijaški in študentski dom, salezijansko založbo, knjigarno Salve ter prenovljeno romarsko cerkev Marije Pomočnice, te dni obeležuje 100. obletnico posvetitve svetišča Marije Pomočnice.

Navzoči so mašo lahko spremljali tudi zunaj cerkve. Foto: Bojan Puhek

"Imamo veliko razlogov za praznovanje"

"Razlogov za praznovanje je veliko: zahvalna sveta maša, blagoslov prenovljenega svetišča, zaključek misijonskega leta v župniji Ljubljana Rakovnik, umestitev novega predstojnika salezijanske inšpektorije sv. Cirila in Metoda Petra Končana in blagoslov novega kipa sv. Janeza Boska na trgu pred cerkvijo," je naštel Marko Suhoveršnik, predstavnik Don Boskovih Salezijancev.

"V času prenove sta nas vodila ena sama misel in ena sama želja-da bi farani, občasni obiskovalci, romarji in tudi povsem naključni mimoidoči v tej cerkvi začutili, da je to njihov dom, da bi se počutili doma, da bi jih ta cerkev sprejela in objela. Delali smo v želji, da bi skozi materialno prenovo ljudem pomagali vstopiti v skrivnost in lepoto krščanskega življenja," je na maši povedal Suhoveršnik.

Notranjost cerkve je bila obnovljena v rekordnem času. Foto: Bojan Puhek

Ob tem je dodal, da je "materialno prenovo cerkve na Rakovniku spremljala tudi duhovna prenova". Praznovanje 100. obletnice je namreč potekalo vse od 16. do 25. maja 2024, ko se je v okolici cerkve in salezijanske župnije zvrstila cela vrsta duhovnih, kulturnih in družabnih dogodkov z molitvami, srečanji, pogovori, glasbenimi in rekreativnimi dogodki, odprtimi za vse.

"Potekal je tako imenovani misijonski teden z geslom Skupaj na poti za krepitev in izkazovanje veselja, vere in upanja, pri katerem so dejavno sodelovali laiki in člani salezijanske družine," je pojasnil Suhoveršnik.

Verniki v nabito polni cerkvi težko pričakali kardinala Ángela Fernándeza Artimeja

Vrhunec praznovanja je potekal danes, ko je v cerkvi Marije Pomočnice mašo daroval vrhovni predstojnik Salezijancev in kardinal Ángel Fernández Artime, ki se je posebej za ta dogodek pripeljal iz Rima.

Za čudovito glasbo so poskrbeli člani združenih pevskih zborov župnije Rakovnik. Foto: Bojan Puhek

Množica vernikov ga je nestrpno čakala v nabito polni rakovniški cerkvi in nekaj minut čez pol eno popoldne je v sprevodu, ob čudoviti instrumentalni glasbi in prepevanju združenih pevskih zborov župnije Rakovnik vstopil v prenovljeno svetišče in med sprevodom pozdravljal vernike. "Nisem prvič tukaj. Minilo je sto let od posvetitve te cerkve. Cerkev je zelo majhna, ampak zelo ljubka in polna smislov, kajti od tukaj prihaja polno božjih blagoslovov," je ob vstopu dejal kardinal.

Verniki so kardinala nestrpno pričakovali. Foto: Bojan Puhek

Foto: Bojan Puhek Cerkev so obnovili v rekordnem času



Cerkev je zgrajena v neogotskem slogu. Gradnja se je začela leta 1905 in se končala leta 1924, z njeno posvetitvijo, pri kateri je v sklopu takratnega Marijanskega kongresa v Ljubljani sodelovalo na tisoče vernikov in romarjev, med njimi tudi prvi salezijanski kardinal Janez Cagliero. Zaključek gradnje cerkve je kot ekonom takratne salezijanske skupnosti spremljal prvi češki salezijanec Ignacij Stuchly, ob zaključku del pa je pomagal tudi mladi Andrej Majcen, kasneje veliki salezijanski misijonar na Kitajskem in v Vietnamu, ki je svoje zemeljsko življenje končal prav v senci tega svetišča leta 1999. Oba salezijanca sta v cerkvenem postopku za priznanje svetosti.



Cerkev je zgrajena v neogotskem slogu. Gradnja se je začela leta 1905 in se končala leta 1924, z njeno posvetitvijo, pri kateri je v sklopu takratnega Marijanskega kongresa v Ljubljani sodelovalo na tisoče vernikov in romarjev, med njimi tudi prvi salezijanski kardinal Janez Cagliero. Zaključek gradnje cerkve je kot ekonom takratne salezijanske skupnosti spremljal prvi češki salezijanec Ignacij Stuchly, ob zaključku del pa je pomagal tudi mladi Andrej Majcen, kasneje veliki salezijanski misijonar na Kitajskem in v Vietnamu, ki je svoje zemeljsko življenje končal prav v senci tega svetišča leta 1999. Oba salezijanca sta v cerkvenem postopku za priznanje svetosti.

Zdajšnjo prenovo cerkve pa je vodil arhitekt Robert Dolinar. Poleg osnovnih tehničnih posegov, kot so prenova električne napeljave, ki je bila potrebna zaradi varnosti objekta (nameščenih je okrog 15 km kablov), osvetlitve, ozvočenja ter pleskanja je pozornost namenil funkciji in estetiki prostora. Prenovljen prezbiterij z oltarjem, ambonom in sedilijami za duhovnike dopolnjujeta krstni kamen in izpostavljena večna luč. Notranjost je bila obnovljena v skoraj rekordnem času, je dejal Suhoveršnik. Zaprli so jo v začetku januarja, prvo bogoslužje v prenovljeni cerkvi pa je potekalo za cvetno nedeljo v drugi polovici marca.

Kardinal: Moje srce je to zelo pretreslo

Uvodoma je blagoslovil obnovljeno cerkev, pri čemer ni pozabil blagosloviti vernikov, česar so se ti še posebej radostili. "Zelo pomenljiva je navzočnost naših pastirjev danes tukaj. Don Boscovi salezijanci želimo pomagati k edinosti cerkve ," je dejal Artime.

V govoru se je spomnil tudi vojne, a se je tokrat dotaknil tiste v Kongu, kjer se je sam mudil pred dnevi. "Vojna nikoli ne prinaša nič dobrega. Za veliko večino prinaša trpljenje in uboštvo. V Don Boscovi hiši v Kongu smo sprejeli 30 tisoč pribežnikov. Ničesar niso imeli, le kakšen kos plastike, da so se zaščitili pred dežjem. Prišle so v glavnem starejše ženske in matere z otroki. Kar sem videl me je zelo pretreslo, najbolj pa to, da niso izgubili človeškega dostojanstva. Moje srce je to zelo pretreslo. To jim je omogočila vera v gospoda Jezusa in gotovost, da imajo mater," je še povedal kardinal, ki se veliko mudi po svetu in je, kot pravi "povsod našel ljubezen do Marije."

"Vojna nikoli ne prinaša nič dobrega," je med drugim dejal Artime. Foto: Bojan Puhek

Po sveti maši je sledila umestitev novega predstojnika slovenske salezijanske inšpektorije sv. Cirila in Metoda Petra Končana, potem pa je kardinal na trgu pred cerkvijo blagoslovil še nov spomenik Sv. Janeza Bosca.

Foto: Bojan Puhek

Skupino kipov je oblikoval kipar Edo Dolinar. Gre za prvo izvirno kiparsko upodobitev sv. Janeza Boska v Sloveniji, ki predstavlja tega duhovnika in vzgojitelja, skupaj z mladim fantom in dekletom, spremljata pa ga znameniti pes Sivec in žoga. Delo je po besedah zdaj že nekdanjega inšpektorja Marka Košnika, ki je spodbudil k njegovi uresničitvi, darilo salezijancev in salezijanske družine v zahvalo za razvoj salezijanske karizme v slovenski stvarnosti. Skupino kipov je oblikoval kipar. Gre za prvo izvirno kiparsko upodobitev sv. Janeza Boska v Sloveniji, ki predstavlja tega duhovnika in vzgojitelja, skupaj z mladim fantom in dekletom, spremljata pa ga znameniti pes Sivec in žoga. Delo je po besedah zdaj že nekdanjega inšpektorja Marka Košnika, ki je spodbudil k njegovi uresničitvi, darilo salezijancev in salezijanske družine v zahvalo za razvoj salezijanske karizme v slovenski stvarnosti.

Prenovljeno svetišče in šotor ob njem so z neposrednim prenosom slovesnosti v cerkvi napolnili škofje, duhovniki, redovnice, domači verniki, romarji in mladi. Med vidnimi gosti so bili ljubljanski nadškof Stanislav Zore, predsednik škofovske konference škof Andrej Saje, murskosoboški škof Peter Štumpf, pa tudi nekateri predstavniki političnega življenja, med njimi prvak NSi Matej Tonin.

Več fotografij z dogodka si lahko ogledate v spodnji galeriji.

Večer z Magnificom: "Sem bil težko ponižen, ampak zelo hvaležen"

Sicer pa so se številni dogodki zvrstili že čez teden. Ob športnih, rekreacijskih in duhovnih dogodkih sta največ pozornosti pritegnila pogovorni večer z glasbenikom Magnificom in salezijanskim duhovnikom Klemenom Balažičem, ki ga je vodil filmski režiser Jernej Kastelic ter večer za moške, na katerem so gostili Božidarja Prevca, očeta slavnih skakalcev Prevc.

Neobičajen, a še kako dobrodošel pogovorni večer z glasbenikom Magnificom je v cerkev privabil več kot 800 udeležencev, poimenovali pa so ga po naslovu ene od njegovih najslavnejših pesmi "Gospod, težko sem ponižen." Na dogodku ni manjkalo pesmi, ne molitve, predvsem pa ne medsebojnega spoštovanja in povezovanja, so navedli pri Don Boskovih salezijancih.

"Sem bil težko ponižen, ampak zelo hvaležen in počaščen," je dejal Magnifico. Foto: Magnifico/FB Na srečanju je bila tudi Magnificova žena Barbara Pešut, ki so ji malo po poroki diagnosticirali multiplo sklerozo. Magnifico je priznal, da je bilo na začetku zelo težko, a je danes vesel in pomirjen v svoji zvestobi in njene bolezni niti ne opazi več. Magnifico ne zna moliti molitev, saj ga tega ni nihče naučil, zato trenutke stisk preživi v studiu in le igra.

Po dogodku je na Facebooku zapisal: "Bil sem gost na katoliškem misijonu selezjiancev ob stoti obletnici posvetitve Cerkve Marije Pomočnice na Rakovniku. Z duhovnikom, G. Klemnom Balažičem, sva se pogovarjala o različnih temah, ki se dotikajo praktičnega življenja, duhovnosti, morale, intuicije in prisotnosti Božjega. Različni pogledi so naju na koncu pripeljali do sklepa, da je edina rešitev ljubezen. Smo tudi malo peli in igrali, se nasmejali, dobri ljudje, pa so tudi eno zmolili za lepo vreme na dan 31.08., ko bom imel koncert v Tivoliju. Naj se zgodi Božja volja! Sem bil težko ponižen, ampak zelo hvaležen in počaščen," je zapisal in sklenil, da mu je bilo na dogodku zelo prijetno.

Več 100 fantov in moških navdušil oče skakalcev Prevc

V četrtek pa so praznovanje obeležili z moškim večerom, katerega glavni gost je bil Božidar Prevc, oče petih otrok-slavnih skakalcev Prevc, podjetnik in cerkveni pevec. S svojo preprostostjo ter iskrenostjo in duhovitostjo je na pogovornem večeru navdušil približno 100 fantov in moških. Pripovedoval jim je svojo življenjsko zgodbo, spregovoril o svojih otrocih, težkih preizkušnjah in veri.

"Župnija je za nas način življenja. Če si bil vzgojen kot kristjan, moraš pri tem tudi vztrajati. Včasih moraš sprejeti kakšno besedo s prižnice, da si kaj vzameš za sveto in se skušaš vsaj malo ravnati po Božji besedi," je, kot piše Družina, dejal Božidar Prevc.