Kandidaturo za ljubljanskega župana napovedal poslanec SDS Anže Logar

Kot je navedel, je v politiki 20 let, osem let mestni svetnik, štiri leta poslanec v DZ. "V politiko sem šel z iskrenimi nameni. Morda res nisem napredoval najhitreje, a sem vseskozi ohranjal zaupanje v to, da se da doseči premike," je pojasnil Logar.

Zapis je naslovil Pozdravljena, Ljubljana. V njem pa je med drugim opozoril, da je Ljubljana v zadnjih nekaj letih začela zaostajati za najbolj razvitimi mesti, da je bilo brušenje granitnih kock presežek pred desetimi leti, danes pa ni več.

"Iz najglasnejših zvočnikov sicer še naprej poslušamo, da je Ljubljana nekaj najboljšega, kar se nam je lahko zgodilo. Pa je res?" je zapisal. Ob tem pa bralca med drugim sprašuje, ali ima integriran javni prevoz, poceni letno vozovnico, urejene kolesarske poti in javne storitve za zmerno ceno, pa tudi to, ali ga avtobus v času konic pravočasno pripelje na cilj in ali v zdravstvu ni čakalnih vrst.

"Niti ne," odgovarja Logar in dodaja, da to želi spremeniti.

Kandidaturo za župansko mesto v prestolnici sta doslej napovedala sedanji župan Zoran Janković, ki je na čelu Ljubljane od leta 2006, in Smiljan Mekicar kot kandidat stranke Dobra država, ki v aktualni sestavi mestnega sveta sicer nima predstavnika.