Kamniški reševalci potrebujejo sredstva za obnovo prostorov #video

Kamniški gorski reševalci so se kar 98 let selili iz enih prostorov v druge. Zdaj se bodo lahko končno posvetili izključno reševanju življenj. Z lastnikom zemljišča in stavbe na robu nekdanje tovarne smodnika so namreč podpisali pogodbo o nakupu, zdaj pa čakajo na občino, ki mora urediti širše območje. Pristojni zatrjujejo, da bodo to storili še letos, do takrat pa lahko svoje nove prostore, ob katerih so pravkar naredili nujno pristajališče za helikopter, popravijo le za silo.