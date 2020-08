Kam na počitnice, ko je Hrvaška na rdečem seznamu

Številni Slovenci so zaradi uvrstitve Hrvaške na rdeči seznam in posledično obvezne 14-dnevne karantene opustili idejo o dopustovanju v naši južni sosedi. Najbolj varno preživljanje dopusta z morskim pridihom jim ponuja Italija, saj je ta še edina evropska obmorska država na zelenem seznamu.

Čeprav v zadnjih dneh tudi v Italiji narašča število okuženih z novim koronavirusom, je epidemiološka situacija ugodna. Trenutno število novih okužb je precej nižje kot v Španiji in Franciji, število smrtnih primerov prav tako ostaja nizko. V soboto so sicer zabeležili več kot tisoč novih okužb, kar je bilo največ od ukinitve karantene 12. maja. Vlada kljub temu ne razmišlja o ponovnem zapiranju države.

So pa preventivno uvedli obvezno nošenje mask na odprtih javnih površinah v večernih urah od 18. do 6. ure, kjer ni omogočeno vzdrževanje medsebojne razdalje. Prav tako so zaprli nočne klube in uvedli obvezne teste na okužbo za tiste, ki se vračajo iz Hrvaške, Grčije, Malte in Španije.

Na Gardsko jezero in v južne regije

Čeprav na Sardiniji dolgo časa niso imeli primerov okužb, so to očitno izkoristili turisti in otok spremenili v enega večjih žarišč okužbe. Trenutno število okužb najhitreje narašča v najbolj gosto naseljenih regijah, kot sta Lombardija z Milanom in Lazio z Rimom.

Čeprav se severna italijanska obala Jadranskega morja po lepotah in urejenosti težko primerja s hrvaško, pa lahko njen približek doživetja preizkusite v regijah Molise, Puglia, tudi Umbrija.

Zelo primerna je na primer tudi severna stran Gardskega jezera, kjer se je mogoče kopati, ni pa toliko gneče in mondenosti kot na južni strani jezera. Neproblematična ostajajo tudi vsa manjša italijanska mesta.

Gneča na plaži v kraju Torvaianica blizu Rima. Foto: Reuters

Priporočljivo pa se je izogibati tradicionalnim letoviščem, kot je Rimini, kjer kljub vsemu omejitvam še vedno vlada gneča.