Torek, 16. 9. 2025, 6.15
17 minut
Kam je izginil mladoletni Alex?
Svojci od jutranjih ur pogrešajo mladoletnega Alexa Urha. V ponedeljek se je v jutranjih urah iz Velenja odpeljal z avtobusom v šolo v Ljubljano, od koder seni vrnil.
Alex je visok okoli 170 centimetrov in ima svetle lase. Na desni obrvi ima dve zarezi.
Oblečen je v temnejša oblačila in obut v svetlejše športne copate.
Vse, ki so ga opazili prosijo, da pokličejo na interventno številko 113 oziroma na anonimno številko policije 080 12 00.