Avtor:
St. M.

Torek,
16. 9. 2025,
6.15

Osveženo pred

17 minut

Kam je izginil mladoletni Alex?

pogrešani | Foto PU Celje

Foto: PU Celje

Svojci od jutranjih ur pogrešajo mladoletnega Alexa Urha. V ponedeljek se je v jutranjih urah iz Velenja odpeljal z avtobusom v šolo v Ljubljano, od koder seni vrnil.

Alex je visok okoli 170 centimetrov in ima svetle lase. Na desni obrvi ima dve zarezi.

Oblečen je v temnejša oblačila in obut v svetlejše športne copate.

Vse, ki so ga opazili prosijo, da pokličejo na interventno številko 113 oziroma na anonimno številko policije 080 12 00.

