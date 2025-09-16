Kam je izginil mladoletni Alex?

Svojci od jutranjih ur pogrešajo mladoletnega Alexa Urha. V ponedeljek se je v jutranjih urah iz Velenja odpeljal z avtobusom v šolo v Ljubljano, od koder seni vrnil.

Alex je visok okoli 170 centimetrov in ima svetle lase. Na desni obrvi ima dve zarezi.

Oblečen je v temnejša oblačila in obut v svetlejše športne copate.

Vse, ki so ga opazili prosijo, da pokličejo na interventno številko 113 oziroma na anonimno številko policije 080 12 00.