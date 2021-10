Kam gre epidemija? #video

Epidemija stagnira, a kmalu verjetno sledi preobrat navzgor, so še konec tega tedna napovedovali na Institutu Jožef Stefan. Današnje sedemdnevno povprečje potrjenih okužb znaša 879, kar je 12 več kot dan prej. Smo torej priča temu "odboju" navzgor, kot so ga napovedali na Inštitutu? Je cepljenje po tragični smrti dvajsetletnice začelo upadati?

Proti koncu tega tedna so na Inštitutu Jožefa Stefana v najnovejši prognozi poteka epidemije zapisali: "Epidemija ne upada več, ampak stagnira, kar bi že lahko bil pričakovani vpliv vremena. Zaradi vremenskih vplivov bo epidemija predvidoma kmalu začela naraščati, saj šele prihajamo v sezono okužb dihal."

Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb trenutno znaša 879, kar je 12 več kot dan prej. So današnje številke napovedani preobrat navzgor?

"Čez vikend nikoli nimamo prav zelo dobrih podatkov. V zadnjem letu in pol se je pokazalo, da Slovenci zelo neradi hodimo k zdravniku, številke čez vikend so vedno take. Dogajajo se fluktuacije, ki so povezane z drugimi stvarmi. S ponedeljkovimi testi dosti bolj izvemo, kaj se dogaja, kot s sobotnimi," pojasnjuje Leon Cizelj z Instituta Jožef Stefan.

Bolje je torej počakati na ponedeljkove rezultate, ki jih bomo izvedeli v torek. Obenem pa o številkah zadnjih dni dodaja:

"Vidimo, da smo na platoju. Ta je še vedno relativno intenziven. Imamo okoli dobrih tisoč potrjenih okužb. Če k temu še prištejemo na vsakega potrjenega še dva nepotrjena primera, potem zdaj prekužujemo s približno 100.000 ljudmi na mesec. To je razmeroma velika številka in seveda teh 100.000 v enem mesecu, pa še nekaj cepljenih bo zraven, recimo 20, 30, 40 tisoč, upam da več, zdaj teh 150.000 en mesec kasneje potegne že pomembno pomagat zavirat epidemijo," dodaja Cizelj.

V bolnišnicah manj cepljenih

V bolnišnicah je občutno manj cepljenih, pa opažajo pri Sledilniku. "V bolnišnicah na bi bila le približno tretjina, četrtina cepljenih. To ni slabo. Sestava tistih ljudi, ki so cepljeni, je predvsem starejša, tistih, ki so necepljeni, pa mlajša. S tega vidika tako ne moremo reči, da cepljenje ne deluje," je dejal Sebastian Pleško, Covid sledilnik.

Je pa ta teden zaznamovala tudi smrt mladostnice Katje in posledična eskalacija sredinih protestov proti PCT pogojem. Pri Covid sledilniku opažajo, da je cepljenje po tragičnem dogodku začelo nekoliko upadati.

"Zaradi novih PCT pogojev smo imeli višek cepljenja, zdaj pa je ta upadel. A še vedno ni tako nizek, v bistvu je kot pred napovedjo PCT pogojev. Ni šlo prav na nič, kot se je napovedovalo zaradi tragične nesreče pred dnevi," poudarja Pleško.

Bo zdravilo kmalu nadomestilo cepljenje?

Trenutno so cepiva pri nas edina možna zaščita, morda pa kmalu sledi preobrat. "Zelo veliko raziskovalcev po celem svetu si prizadeva za zdravila. Pričakujemo nova zdravila, ki so že precej selektivna. To je na primer zdravilo farmacevtske družbe Pfizer in MSD, Molnupiravir, ki je ta trenutek dobil že vhod v zadnjo fazo registracije na FDA in EMA. Dajmo zdržat, dajmo stisnit skupaj in mogoče bodo na razpolago zdravila in se ne bo treba več cepit," napoveduje Borut Štrukelj s Fakultete za farmacijo.

A vse do takrat je edina možnost poseganje po sredstvu, ki ga trenutno imamo, zaključuje Štrukelj.