Številke znova slabše, umrlo še pet ljudi. Se že uresničuje scenarij IJS?

Včerajšnja sobota je glede na covidno statistiko bistveno slabša kot prejšnja (444 okužb) in bolj spominja na soboto izpred dveh tednov, ko je bilo ob 2.579 testih PCR potrjenih 545 okužb, delež pozitivnih testov pa je bil takrat 21,1-odstoten.

Povprečje novih primerov zadnjega tedna je 884 in je glede na petek naraslo za 1,4 odstotka, 14-dnevna pojavnost pa je 586,7 in je za 0,1 odstotka nižja kot dan prej.

Epidemija je prenehala upadati, sledi rast, napoveduje Institut Jožefa Stefana

Z Instituta Jožef Stefan, kjer pripravljajo projekcije razvoja epidemije bolezni covid-19 v Sloveniji, so ta teden sporočili, da število na novo potrjenih okužb oziroma obolenj s covid-19 tako rekoč ne upada več. Na inštitutu napovedujejo, da bomo v prihodnjih tednih najverjetneje spremljali rast novih primerov, hospitalizacij in žal tudi smrti.

Po oceni IJS je reprodukcijsko število trenutno približno R=1,0, kar pomeni, da vsaka okužena oseba prenese okužbo v povprečju še na enega človeka. Pri IJS pričakujejo, da se bo reprodukcijsko število v dvotedenskem obdobju od 24. septembra do 8. oktobra postopno povečalo za 20 odstotkov.

"Z doslednim izvajanjem pogoja PCT bomo epidemijo obvladali, ob zadostni precepljenosti pa bomo lahko normalno zaživeli. S cepljenjem rizične populacije se pomembno zmanjša kumulativno število covidnih bolnikov, ki potrebujejo bolnišnično obravnavo. Posledično je manj ovirano izvajanje elektivnih programov, zdravstvo pa postane bolj dostopno. To se premalo omenja, saj se večinoma osredotoča le na nevarnost preseganja kapacitet zdravstva," so še poudarili na IJS.

Štrukelj: konec februarja bo bistveno manj okuženih

Prof. dr. Borut Štrukelj, eden vodilnih slovenskih strokovnjakov za biološka zdravila in cepiva, je v svoji včerajšnji kolumni za Siol.net medtem povzel mnenje strokovnjakov in ocenil, da "pandemija koronavirusa sicer ne usiha, kot smo pričakovali, a kaže na to, da se bo tudi četrti val počasi umiril in po matematičnih modelih Univerze v Oxfordu in Utrehtu lahko pričakujemo, da bomo konec februarja že priča bistveno manjšemu številu okuženih".