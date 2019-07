Kakšno vreme vas čaka, če odhajate na Hrvaško

Na jadranski obali bo ta teden večinoma prevladovalo sončno vreme s temperaturami okoli 30 stopinj Celzija.

Danes bo še nekoliko oblačno, mogoče so kratkotrajne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature se bodo v Istri gibale od 28 do 33 stopinj Celzija, v severnem Jadranu od 29 do 31 stopinj Celzija in v južni Dalmaciji od 30 do 32 stopinj Celzija, napovedujejo v Državnem hidrometeorološkem zavodu (DHMZ).

Jutri in v četrtek bo večinoma sončno in še topleje. Zjutraj bo pihala šibka do zmerna burja, ki bo popoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature na Jadranu se bodo gibale od 28 do 33 stopinj Celzija.

V petek kratkotrajno poslabšanje

Jasno in toplo vreme bodo v petek prekinile plohe in nevihte, ki bodo ponekod lahko močnejše. V petek bo pihal južni veter. Sobota bo po napovedih DHMZ znova sončna, temperature pa se bodo gibale okoli 30 stopinj Celzija.