Kakšna pooblastila imajo vojaki, ki varujejo mejo? #video

Slovensko mejo prečka vse več migrantov. A vlada miri, češ da razloga za strah ni, ker sistem nacionalne varnosti deluje dobro. Zaradi ilegalnih prehodov so varovanje južne meje okrepili s 66 vojaki, od tega so jih minulo soboto na območje Ilirske Bistrice poslali 35.

Prebivalci si želijo več nadzora na meji

Ljudje, še zlasti tisti, ki živijo ob meji, pa vladi verjamejo vse manj. Prepričani so, da bi jih morala bolje zaščititi. Nedavna ugrabitev 79-letnega Mirka Moravca v njegovem vinogradu pa je sodu izbila dno. Okoli 300 protestnikov se je minulo soboto zbralo v Črnomlju in vlado pozvalo k ukrepanju. Protestniki so podpisovali tudi peticijo. Od šestih točk je največ aplavza požela zahteva po okrepitvi mejnega nadzora.

Večja prisotnost vojske na meji ne bo kaj dosti spremenila

Vojsko na mejo, so se vrstili pozivi nekaj sto glave množice protestnikov v Črnomlju, med njimi vidimo kar nekaj kandidatov SDS in DOM za evropski parlament. Ampak vojska na slovenski meji nima takšnih pooblastil, da bi njena prisotnost realno karkoli spremenila, pove strokovnjak za varnost Denis Čaleta. Pripadniki slovenske vojske namreč nimajo policijskih pooblastil.

Foto: Planet TV

"To pomeni, da se lahko nudijo kot neka logistična podpora, podpora s tehničnimi sredstvi. Predvsem pa se znajdejo v nekih mešanih patruljah, kjer je policist tisti, ki izvaja pooblastila pripadniki slovenske vojske pa mu tukaj pomagajo in asistirajo," pojasnjuje Čaleta.

V soboto na mejo poslali dodatnih 35 vojakov

Slovenska vojska je na prošnjo policije v soboto na južno mejo poslala še dodatnih dodatnih 35 vojakov. To naj ne bi bila posledica pozivov javnosti po ugrabitvi povedo na policiji. Zaradi dvakrat večjega števila migracij kot lani so to načrtovali že prej. "Spremenili smo način našega delovanja, izvajamo poostrene nadzore. Tja smo razporedili policiste iz drugih enot, posebej smo okrepili delovanje državnih enot na tem območju," pove Jože Senica, namestnik generalne direktorice Policije.

Foto: Reuters

Bomo morali zaprositi za pomoč EU?

Migracijski problem ostaja resen problem poudari Čaleta. Na balkanski poti v Bosni, Makedoniji, Grčiji trenutno ostaja ogromno število migrantov. Zato pomoč vojske pri zaščiti zunanje šengenske meje, ki je najbolj na udaru, ocenjuje pozitivno. Je pa vprašanje, če se bodo ti pritiski povečali, to lahko izvedli sami ali pa bomo morali zaprositi za pomoč, pojasnjuje. Slovenci, kadrovsko podhranjeni tako na policiji kot v vojski bomo takšnim pritiskom namreč težko kos sami.

Mlinarjeva: Nadzor na meji s Slovenijo je neevropska poteza

Znotraj šengenskega območja naj bi bil pretok ljudi prost. A šest držav (Avstrija, Nemčija, Francija, Danska, Švedska in Norveška) se je zaradi begunske krize odločilo podaljšati nadzor na mejah. Nadzor na naši severni meji je komentirala tudi avstrijska evroposlanka, zdaj kandidatka na listi SAB, Angelika Mlinar. "Nadzor na meji s Slovenijo je neevropska poteza. Ne rešuje nobene težave ampak ustvarja nove probleme za Slovence, ki delajo v Avstriji. Škoduje odnosom med državama in predvsem Slovenskemu gospodarstvu," pravi Mlinarjeva.