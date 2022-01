Kako v Astechu skrbijo za varovanje okolja in trajnostni razvoj?

Oglasno sporočilo

Vlaganje v izobraževanje zaposlenih, ravnanje z nevarnimi snovmi in obenem skrb za čim manj odpadkov ter vlaganje v lastno energetsko oskrbo so danes temelji skrbnega in odgovornega podjetja.

Ste kdaj pomislili, kakšen je vpliv ogrevanja ali hlajenja prostorov na okolje? Pa tudi, kako lahko sodobno podjetje prispeva k varovanju okolja z lastno energetsko oskrbo in uporabo ekoloških materialov?

Družba Astech, ki je specializirana za servis ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav in sistemov, v svojem ravnanju posebej skrbi za trajnostni razvoj in varovanje okolja. Zato veliko pozornosti namenja osveščenosti svojih zaposlenih in strank, pa tudi uporabi materialov, ki ne obremenjujejo okolja.

Moderne prakse za varovanje okolja

Zlasti materiali v klimatskih napravah so bili nekoč za okolje zelo strupeni. Hladiva v klimatskih napravah so namreč snovi, ki so ali povzročitelji tople grede ali so ozonu škodljive. Medtem ko so hladiva, ki so bila vgrajena v klimatske naprave v preteklosti, tudi izjemno nevarna za okolje, pa so sodobna hladiva bistveno bolj ekološka. Astech kupuje sodobne, okolju prijaznejše pline le pri priznanih proizvajalcih in certificiranih dobaviteljih.

Cilj podjetja Astech, ki je največji serviser naprav za ogrevanje, ventilacijo in klimatizacijo v Sloveniji, je popolna zamenjava njihovih servisnih kombijev z električnimi. Zato so že postavili lastno sončno elektrarno, kjer bodo polnili svoja vozila.

Poudariti je treba, da ima Astech največje število zaposlenih, ki imajo s strani agencije RS za okolje pooblastila za opravljanje dejavnosti z nevarnimi plini. Od podjetja to zahteva izpolnjevanje določenih tehničnih kriterijev, pa tudi redno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih.

V Astechu imajo lastno sončno elektrarno, kar podjetju zagotavlja presežek električne energije, ki jo oddajajo v električno omrežje. Opustili so ogrevanje na fosilna goriva. Lastno električno energijo dovajajo v naprave, ki hladijo in grejejo njihovo poslovno stavbo. Cilj družbe Astech pa je, da se njihov obstoječi vozni park v celoti nadomesti z ekološko nespornimi vozili.

Posebno skrb pri opravljanju vzdrževalno-servisne dejavnosti namenjajo tudi temu, da nastane minimalna količina ostanka materiala. V družbi Astech sta dva zaposlena zadolžena, da odvečen material, ki je nastal pri opravljeni storitvi, ločita na posamezne materiale in jih v celoti predata v reciklažni postopek.

Naročnik oglasnega sporočila je ASTECH D.O.O.