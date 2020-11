Kako uspešni smo v Sloveniji pri krotenju virusa?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zemljevid spletne strani sledilnik za covid-19 kaže, kako uspešni so v boju z novim koronavirusom v posameznih občinah. Interaktivni zemljevid je na voljo nižje v članku.

Število okužb po Sloveniji ne narašča več eksponentno, kažejo podatki. Da pa so razmere še vedno zaskrbljujoče, je razvidno iz podatkov o številu ljudi v bolnišnicah: tam je še vedno več kot tisoč bolnikov, skoraj 200 pa se jih zdravi na intenzivni negi. In to število bo še nekaj časa naraščalo. Na Institutu Jožef Stefan ocenjujejo, da se je z virusom pri nas srečalo že okoli deset odstotkov ali dobrih 200 tisoč ljudi.

Prvi primer novega koronavirusa smo v Sloveniji zabeležili marca letos, do danes pa je bila okužba potrjena že pri skoraj 47 tisoč ljudeh. Prvi val je bil pri nas razmeroma blag, največ okužb smo v enem dnevu potrdili marca - le 62. V drugem valu so številke veliko višje, konec oktobra smo v samo enem dnevu okužbo potrdili pri kar 2.600 ljudeh.

Ali so strogi ukrepi prinesli učinke?

Zaradi eksponentne rasti novih okužb in vse več ljudi v bolnišnicah, je vlada postopoma sprejemala strožje ukrepe. V zadnjih tednih tako šolanje poteka na daljavo, gibanje med občinami ni dovoljeno, zaprte so nekatere dejavnosti. Ali se je epidemiološka slika Slovenije, ki je bila med najhuje prizadetimi državami v Evropi, kaj popravila? Podatki temu pritrjujejo.

Število novih okužb pada

Število okužb je v zadnjih dneh nekoliko manjše, včeraj so na primer potrdili "le" 1.084 novih okužb. Da število novih okužb pada, kaže tudi primerjava na tedenski ravni in delež pozitivnih testov. A moramo te podatke jemati z nekoliko zadržka, saj je bil režim testiranja nekaj dni vmes spremenjen in niso testirali vseh s simptomi.

Zanesljivejši podatek o poteku epidemije je po mnenju stroke v tem trenutku število hospitaliziranih in bolnikov na intenzivni negi. Število bolnikov sicer v zadnjih nekaj dneh ne narašča tako hitro, a še vedno narašča. Minister za zdravje Tomaž Gantar zato vladi predlaga, da za 14 dni sprejme še strožje ukrepe, s katerimi bi med drugim ustavili nekatere gospodarske dejavnosti in javni promet.

Kako uspešni smo pri zajezitvi epidemije?

Na Institutu Jožef Stefan (IJS), kjer pripravljajo projekcije širjenja covid-19 v Sloveniji, ocenjujejo, da je reprodukcijsko število trenutno okoli 1. To pomeni, da vsak okuženi na novo okuži približno enega človeka.

A pri tem na IJS opozarjajo, da zaradi prehoda na nov režim testiranja reprodukcijskega števila R v prehodnem obdobju ne bo možno verodostojno izračunati na osnovi dnevnega števila pozitivnih testov, zato tako izračunanega R do nadaljnjega ne podajajo več, prav tako tudi ne s testi povezanih napovedi.

Foto: Bojan Puhek

Dodajajo, da število dnevnih pozitivnih testov v kategoriji 65+ let pada, kar je dobra novica. "Na osnovi celostne slike in podatkov o hospitaliziranih ocenjujemo, da so ukrepi s 26. oktobra uspeli spustiti R na okoli 1, tako da še nismo prepričani, da se epidemija umirja. Pričakujemo pa še dodatno znižanje R, saj se bo ves potencial teh ukrepov pokazal šele v prihodnjih dneh."

Če bi R ostal 1, bi bile bolnice najbolj obremenjene sredi novembra, ko bi bolnišnično obravnavo potrebovalo hkrati okoli 1.250 okuženih, okoli 250 intenzivno nego, epidemija pa bi se začela umirjati sama od sebe zaradi prekuževanja, še pravijo.

Ocena: z virusom se je srečalo že 200 tisoč ljudi Na IJS ocenjujejo, da se je v prvem valu okužil približno 1 odstotek prebivalstva, kar pomeni približno vsak 100. prebivalec (ocena: 12-krat toliko kot potrjeno okuženih v prvem valu). Na vrhuncu je bil delež kužnih približno 0,35 odstotka prebivalstva, kar pomeni približno vsak 300. prebivalec.



V drugem valu se je do zdaj okužilo približno 9 odstotkov prebivalstva, kar pomeni približno vsak 11. prebivalec (ocena: 4-krat toliko kot potrjeno okuženih v drugem valu). Trenutno je delež kužnih približno 4,5 odstotka prebivalstva, kar pomeni približno vsak 22. prebivalec. Do zdaj se je v obeh valovih skupaj okužilo približno 10 odstotkov prebivalstva, kar pomeni približno vsak 10. prebivalec, ocenjujejo na IJS. To pomeni, da se je z virusom do danes srečalo že okoli 210 tisoč ljudi.

Preverite, kakšno je stanje v vaši občini

Pri sledilniku za covid-19, ki spremlja statistične podatke po državi, so pripravili zemljevid slovenskih občin, ki kaže, v kateri občini je bil prirast največji in kje so v zadnjem tednu zaznali upad potrjenih okužb (na spodnjem zemljevidu izberite zavihek Tedenski prirast).

Največ težav na SV države

Temnorjava barva vaše občine pomeni, da se je število novih okužb v vaši občini v zadnjem tednu močno povišalo, svetlejša pa kaže, da porast ni tako velik. Nekatere občine so obarvane tudi zeleno, kar pomeni, da se je širjenje okužbe v občini umirilo oziroma se zmanjšuje.

Konec oktobra je bila večina obarvanih z rjavo barvo, danes pa je večina občin zelenih, kar pomeni, da se razmere vendarle izboljšujejo. Največ težav s širjenjem virusa imajo po teh podatkih na severovzhodu države.

Tudi na Gorenjskem se razmere umirjajo

Med regijami so bile razmere najslabše na Gorenjskem, kjer je bilo okuženih največ ljudi na sto tisoč prebivalcev. K sreči se tudi tam razmere zdaj umirjajo. Kot je na današnji tiskovni konferenci povedal vladni govorec Jelko Kacin, je Gorenjska vrh dosegla 4. novembra, v tem trenutku pa je okuženih 1.614 ljudi na sto tisoč prebivalcev.

Preverite, kateri regiji gre najbolje

Na spodnjem zemljevidu, ki so ga pripravili na sledilniku za covid-19, lahko vidite, kateri regiji gre najbolje in kje so razmere še vedno resne. Kot je razvidno iz grafa, je največ okuženih na število prebivalcev še vedno na Gorenjskem, a se razmere tudi tam umirjajo. Precej okužb pa še vedno beležijo v Pomurski regiji, kar je razvidno tudi iz zgornjega zemljevida občin.